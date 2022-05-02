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Формирование нового человеческого сознания. Михаил Делягин

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Что такое новое средневековье? Как и кем оно формируется сегодня? Почему значение денег снижается в современном мире? Рассказывает экономист, депутат ГД РФ Михаил Делягин.

Книга “Жизнь в катастрофе” Делягин М.Г. https://den-magazin.ru/utm/1176

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wT0V_V1l1Hw
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