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Брифинг Минобороны России (02.05.2022 г. Вечер)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течении дня поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар»;

В Днепропетровской области в районе населенного пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе населенного пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетными войсками в течении дня поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады.

Артиллерийскими подразделениями поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Веселое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов,
2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15080
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