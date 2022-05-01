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В России запускают систему «Посейдон» против воров и взяточников

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В России запускают государственную информационную систему «Посейдон», которая призвана в автоматическом режиме выявлять коррупционеров. В этом выпуске расскажем о том как она работает, хватит ли суперкомпьютерных мощностей для её обслуживания, что, вообще, сейчас происходит с российским производством радиоэлектроники, а также разберём другие позитивные новости недели.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3HQRtrFgNFY
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 21648 16788
    Sergeev час назад

      Это ж надо сколько варують, даже суперпуперкомпутер не справлятся.

      1
      1
    • 18487 9441
      BlackCat 28 мин. назад

        Нужен фонд проверенных подрядчиков и исполнителей для госзаказов.
        Исполнение госзаказа должно быть у тех, кто уже реализовывал требования вне тендеров и имеет отчётность о итогах реализации.

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