В России запускают систему «Посейдон» против воров и взяточников
В России запускают государственную информационную систему «Посейдон», которая призвана в автоматическом режиме выявлять коррупционеров. В этом выпуске расскажем о том как она работает, хватит ли суперкомпьютерных мощностей для её обслуживания, что, вообще, сейчас происходит с российским производством радиоэлектроники, а также разберём другие позитивные новости недели.
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Это ж надо сколько варують, даже суперпуперкомпутер не справлятся.
Нужен фонд проверенных подрядчиков и исполнителей для госзаказов.
Исполнение госзаказа должно быть у тех, кто уже реализовывал требования вне тендеров и имеет отчётность о итогах реализации.