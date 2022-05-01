В предлагаемом ролике Юрий Подоляка спокойно рассуждает о планах Польши, Венгрии и Румынии отхватить соответствующие куски бывшей УССР.Да, безусловно, эта тройка лелеет надежды на захват своих какое-то время бывших земель. Однако Юрий говорит об этом спокойно, будто так и должно быть. Вот только если обратиться к совсем недавней истории, то эти земли были отвоёваны у трёх союзников гитлеровской Европы. Это если не вдаваться в более давнюю историю, не вспоминать, например, о Карпатской Руси.Да, у компактно проживающего народа может быть право на самоопределение, вплоть до отделения от государства. Только это право надо заслужить, опираясь на историю.Скажем, Россия никогда не нападала на Грузию, наоборот, в своё время грузины попросились стать частью Российской империи. Значит история доказала, что Россия по отношению к Грузии не является агрессором. И российские базы на территориях новых республик-осколков Грузии несут оборонительную, а не агрессивно-наступательную функцию.Это первый момент. Второй – реальная сегодняшняя ситуация в мире. Мы в режиме смены глобальной конфигурации планетарного уклада, а это, в том числе, означает, что не все старые правила и нормы автоматически сохраняются. Демократия уже давно прекратила своё существование, снова явно торжествует право сильного. Впрочем, как и всегда. Разница лишь в знаке: можно с позиции силы насаждать беззаконие, как это веками осуществляли англо-саксы, порабощая всех и вся, а можно применить силу для установления более справедливого миропорядка.



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30 апреля 10-00 Польша это гиена Европы



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А отсюда несложный вывод: хотите отделиться? Да ради бога, только не сейчас. Когда мир из состояния турбулентности перейдёт в новое состояние номинального режима, тогда можно будет и поотделяться, если желание сохранится.Как-то на самой границе Франции с Германией, в Эльзасе, поинтересовался у группы сотрудников гостиницы переводом какого-то слова на немецкий. Просьба вполне легитимная – достаточно, даже не зная историю региона двух последних веков, просто прочитать названия городов и деревень – все как на подбор немецкие. Да и Википедия заявляет, что „исконным языком Эльзаса является немецкий”.Ответ клерков поразил:„А мы не знаем, мы – французы”. Шок. Прошло 70 лет после Второй мировой, а 30-летние жители уже с полностью переформатированным историческим и культурным сознанием. Т.е. то же можно сказать и о большинстве их родителей – откиньте ещё лет 30. Получается, что за 4 десятилетия можно вполне бескровно воспитать жителей региона в требуемом государству русле. Если прилагать усилия, конечно.Однако всё это, хотя и легитимные доводы, но в настоящем историческом контексте не более, чем лирика. Физика же сегодня, касательно земель СССР, проста как дважды два: слишком большую цену заплатили советские люди за сохранение своей территории, слишком большие разрушения были нанесены нашей стране совместными усилиями многих европейских государств, не исключая пресловутые Польшу, Румынию и Венгрию.Пусть довольстуются тем, что Красная армия не смела эти страны с лица земли, не устраивала геноцид местного населения, как это практикуют те же англосаксы что в Индии, уничтожив десятки миллионов, что в Японии, что в Ираке, Вьетнаме, Ливии и т.д.Поэтому речь об отдаче территорий бывшей УССР вообще не должна идти. Тем более в качестве прогноза будущего. И пока Путин президент, будем считать, что он будет и дальше воплощать в жизнь свою мечту – остаться в истории очередным собирателем российских земель.Ну, а то, что Польша это „гиена Европы” – тут Подоляка, как и до него Черчилль, совершенно прав.