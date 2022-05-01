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День Международной Солидарности Трудящихся!

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Видео Первомайского парада, который прошел на Красной площади 100 лет назад – 1 мая 1922-го года.



С праздником, товарищи! С Днем Международной Солидарности Трудящихся!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7588159.html
Метки: 1 Мая, 1922, Видео, история, праздники, рабочий класс, ссср
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Первомай
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