Соседские центры как элемент городов будущего
Обязательным элементом инфраструктуры городов будущего станут «Соседские центры». Уже сегодня эти особые пространства для творчества, общения и саморазвития появляются в новых микрорайонах России.
Целью этих центров коммуникации является возрождение утраченных в техногенной эпохе тёплых живых доверительных социальных связей, создание благоприятной среды, в которой люди смогут реализовывать свои социально-духовные потребности в шаговой доступности от своего дома, что станет хорошим подспорьем в нравственном социальном развитии общества. Подробнее об этом удивительном проекте, дарующем новую жизнь городам, в интервью с его руководителем Дмитрием Тимуршиным.
0:38 «Соседские центры»: проект для самореализации и коллективного творчества.
12:37 Миссия «Фабрики позитивных изменений».
15:17 «Люди делают для людей». Проект «Живые улицы». Стоимость посещения соседских центров.
19:57 Неотъемлемый элемент инфраструктуры городов будущего. Как организовать свой соседский центр?
23:28 Что включает в себя культурно-общественное пространство?
28:44 «Жить, как одна большая семья!»
31:04 Масштабирование соседских центров. Куда обращаться застройщикам?
32:03 Пространство общения и созидания как средство борьбы с одиночеством.
Соседские центры для улучшения жизни своими усилиями: https://мы-соседи.рф/
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Дмитрий Тимуршин:
Руководитель проекта «Соседские центры «Мы – соседи». Предприниматель, эксперт по запуску креативных пространств в ритейле. Директор агентства творческих инициатив «Freedom Team», владелец магазинов фэшн-марок российских дизайнеров в Петербурге «Freedom Store», студии печати на ткани «Printlab», швейного коворкинга «Workplace», линии одежды «Freedom by Tecstyle».
Александр Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
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