Краденое солнце. Мультфильм по одноименной сказке Корнея Чуковского (1978)
Краденое солнце. Мультфильм по одноименной сказке Корнея Чуковского
Рисованный мультипликационный фильм, созданный по одноименной сказке в стихах замечательного детского писателя и поэта Корнея Ивановича Чуковского. “Солнце по небу гуляло и за тучу забежало… Горе! Горе! Крокодил солнце в небе проглотил!..”. Как лесные звери все вместе спасли солнце, украденное жадным, зубастым и опасным крокодилом.
#мультфильм
ТО Экран, 1978
Автор сценария – Людмила Петрушевская
Режиссер – Натан Лернер
Оператор – Владимир Милованов
Композитор – Давид Кривицкий
Художник – Игорь Медник
Озвучивал – Татьяна Жукова
Озвучивал – Виктор Хохряков
Озвучивал – Роман Филиппов
Озвучивал – Юрий Медведев
#гостелерадиофонд #РоманФилиппов #сказки #КорнейЧуковский
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