Каховка входит в рублевую зону с 1 мая
Официальная бумага подвтерждающая переход всего Каховского района в рублевую зону с 1 мая.
Когда то примерно с таких же документов начиналось вползание ДНР и ЛНР в рублевую зону, что в итоге заняло несколько месяцев.
Владимир Путин подписал указ о выплатах 10 000 рублей ветеранам Великой Отечественной, которые живут в ЛДНР и на подконтрольных РФ территориях Украины.
Путин подписал указ о единовременных выплатах в 5 миллионов и 3 миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранении.