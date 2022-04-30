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Каховка входит в рублевую зону с 1 мая

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Официальная бумага подвтерждающая переход всего Каховского района в рублевую зону с 1 мая.
Когда то примерно с таких же документов начиналось вползание ДНР и ЛНР в рублевую зону, что в итоге заняло несколько месяцев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7587414.html
Метки: документы, Россия, рубль, херсонская область
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18447 9401
    BlackCat час назад

      Владимир Путин подписал указ о выплатах 10 000 рублей ветеранам Великой Отечественной, которые живут в ЛДНР и на подконтрольных РФ территориях Украины.

    • 18447 9401
      BlackCat 58 мин. назад

        Путин подписал указ о единовременных выплатах в 5 миллионов и 3 миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР, или их семьям в случае гибели или ранении.

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