Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.



Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.



Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.



Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.



Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

▫️ Также в течение ночи сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка Донецкой Народной Республики и Снежковка Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.