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Брифинг Минобороны России (30.04.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.

Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция.

Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе: 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

▫️ Также в течение ночи сбиты два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка Донецкой Народной Республики и Снежковка Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14957
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 871 629
    Ленид три часа назад

      «Наше дело правое!
      Враг будет разбит!
      Победа будет за нами!»

      «Нет ничего практичнее хорошей теории» — давно сказано, и никем не отвергается.
      Смысл (Теория) событий на Украине представляется следующей:
      Сионисты под флагом «Хазарской мафии» и англо-саксов возложили на бендеровцев выполнение следующих задач:
      — зачистка территории Украины от «лишнего» населения, для «Новой Хазарии»;
      — истощение РФ путем навязывания военного конфликта (война дорого стоит), ибо Россия — главное препятствие для для исполнителей плана Нового Мирового Порядка — завоевания мирового господства.
      Но ни то, ни другое не может быть выполнено, по определению, ибо противоречит Вселенскому Закону СПРАВЕДЛИВОСТИ. Нарушителя Вселенских Законов ждет неудача и утилизация.
      Почему сионисты такие настырные?
      Они через своего наставника Яхве-Иегову выполняют волю рептилоидов-аннунаков, которые намерены зачистить планету Земля от людей, для своего проживания.
      Вот такой расклад…
      Мы, жители Земли, – путем взаимного истребления должны “самоубиться”. Аннунаки-рептилоиды остаются невиновны, и не полежат утилизации. Всё просто!

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