Опыт обеспечения безопасности
Опыт обеспечения безопасности
Общался с участником нашей военной операции. Человек, имеющий серьезный боевой опыт. Сейчас доброволец. В прежней жизни носил погоны.
Вот его мнение о некоторых аспектах происходящего.
"Хотелось бы, чтобы наверху, где принимают решения, задумались, наконец, о насущном.
А именно, о тех мероприятиях, которые необходимы так же, как и расчетливое и выверенное перемалывание группировок ВСУ на основных фронтах: о фронте в уже «глубоком тылу».
Вот на территории Запорожской области рванули мост, в Херсоне вдруг «по невыясненным причинам» загорелись заросли камыша, огонь перекинулся на частный сектор, периодически что-то подобное случается на границе Белгородской, Курской, Брянской областей (а то и вовсе на их территории).. о чем это говорит?
О том, что пора бы начать понимать, что мы живем в воюющей стране, что пора бы развязать руки отрядам спецназа ВНГ для проведения разведывательно-поисковых мероприятий и задействовать их по полной (а не только на охране колонн и объектов).
Пора усиленно и масштабно, а не точечно проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия силами ФСБ, пора выставлять охрану мостов и важных объектов (не обязательно оборудовать ВОПы рядом с ними, есть и менее затратные, но очень эффективные способы).
Пора бы уже вспоминать опыт создания полос безопасности на границе (километров на 5) и мото-маневренных групп пограничников и за лентой, пора бы уже усилить охрану военных городков, домов офицерского состава и воинских частей, а не пускать патрули-тройки «для галочки».
Проснуться, в общем, пора командирам и начальникам разных рангов, до которых ещё не дошло".
От себя добавлю по мото-маневренным группам. В ходе войны в Афганистане 79-89 годов, советские пограничники действовали именно так. Отряды Погранвойск КГБ СССР заходили на сопредельную территорию на глубину до 30 километров, дабы ликвидировать потенциальные угрозы. И вообще, мало кто знает, что последними советскими солдатами, покинувшими Афгшанистан, были спецназовцы, что обеспечивали выход колонн, и как раз пограничники. которые держали под контролем зону вдоль Пянджа.
Собственно сейчас ситуация мало чем отличается. Угрозы в наличии. Украина плавно превращается в Афганистан. Поэтому самое время начать зачищать приграничье.
Не говоря уже о зачистке бандподполья на Херсонщине. Раз уж пришли, раз уж флаг подняли, то надо строить безопасную жизнь.
https://t.me/boris_rozhin/45863 – цинк
Вполне согласен.
Попытки НАТО и Украины активизировать диверсионно-террористическую деятельность на территории РФ и освобожденных территориях Украины, будут требовать дальнейшей интенсификации мероприятий направленной разгром агентурной сети противника и банд-подполья.
И кто же первый взвоет – “путинслил”?
Ждем-с.
Масочный режим и пандемия.
Всех запереть по домам и колоть.
И непгеменно в голову.