Возвращение Херсонской области в состав Украины исключено
Новый губернатор освобожденной от нацистов Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что:
1. C 1 мая область входит в рублевую зону. ( Рубль де-факто уже начал там хождение).
2. Переходный период составит 4 месяца. Позднее гривна выйдет из обращения. (Такая схема применялась в ЛДНР)
3. Возвращение Херсонской области в состав Украины исключено,
4. Референдумов о независимости Херсонской Республики пока не планируется.
Лукашенко заявил, что в Союзное государство могут войти
другие быашие республики СССР:
https://www.smi.today/ru_smi/2197133-lukashenko-zajavil-chto-v.html