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Возвращение Херсонской области в состав Украины исключено

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Новый губернатор освобожденной от нацистов Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что:

1. C 1 мая область входит в рублевую зону. ( Рубль де-факто уже начал там хождение).
2. Переходный период составит 4 месяца. Позднее гривна выйдет из обращения. (Такая схема применялась в ЛДНР)
3. Возвращение Херсонской области в состав Украины исключено,
4. Референдумов о независимости Херсонской Республики пока не планируется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7583742.html
Метки: гривна, Россия, рубль, Херсон, херсонская область, экономика
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