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“Газпром” отклонил немецкий платеж за газ

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"Газпром" отклонил немецкий платеж за газ

Газпромбанк отклонил платеж за несколько поставок газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Ранее Gazprom Marketing & Trading Ltd. находилась под управлением немецкой дочерней компании ПАО "Газпром". Однако в начале апреля Германия взяла это подразделение под попечительское управление, чтобы обеспечить поставки газа в страну.
Газпромбанк отклонил платеж за несколько апрельских и майских поставок, несмотря на то, что компания пыталась совершить транзакцию с помощью рублевого счета. Отклоненный платеж — часть среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года.
Сейчас Gazprom Marketing & Trading Ltd. пытается обеспечить оформление сделки и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением Газпрома.
Если компания не сможет получить газ из России, ей придется закупать его у других поставщиков по более высокой цене.

https://inosmi.ru/20220428/gaz-253995251.html – цинк

Внезапно, попечительское управление не работает и не обеспечивает. Кто бы мог подумать, что такоое может случиться…

PS. По данным Financial Times австрийский оператор OMV занимается открытием рублевого счета в Швейцарии, чтобы оплачивать поставки российского газа. Все это происходит на фоне вчерашних метаний австрийского канцлера, который сначала подтвердил согласие с российскими условиями оплаты газа, а потом заявил, что платить будут только в евро.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7583793.html
Метки: Австрия, газ, газпром, Германия, Европа, Россия, энергоносители
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