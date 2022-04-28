Бегство капитала, торговый дефицит и растущий госдолг. Справится ли ЕС с нарастающим кризисом?
Почему падает евро? Куда и в каких объёмах происходит отток капитала из ЕС? Торговый дефицит в Европе и нарастание госдолга – кто главный бенефициар происходящего? Ждать ли для всего Евросоюза греческого сценария? Говорим с доктором экономических наук, профессором Департамента общественных финансов Финансового университета Сергеем Ануреевым. Ведущая – Анна Скок.
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
ДеньТВ на платформе Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен -https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297?lang=ru
#ДеньТВ #экономика #ЕС #Европа #кризис #инфляция #евро #дефицит #ростцен #Ануреев