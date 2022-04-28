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Бегство капитала, торговый дефицит и растущий госдолг. Справится ли ЕС с нарастающим кризисом?

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Почему падает евро? Куда и в каких объёмах происходит отток капитала из ЕС? Торговый дефицит в Европе и нарастание госдолга – кто главный бенефициар происходящего? Ждать ли для всего Евросоюза греческого сценария? Говорим с доктором экономических наук, профессором Департамента общественных финансов Финансового университета Сергеем Ануреевым. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ChIjV77zTlA
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