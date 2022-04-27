Президент РФ Владимир Путин встретился накануне с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который находится с визитом в Москве. Глава государства пояснил Гутерришу цели и задачи спецоперации на Украине. В ходе визита генсек планировал обсудить ситуацию в Мариуполе и на заводе «Азовсталь».

Российский лидер заявил, что вся проблема на украинском направлении возникла после переворота там в 2014 году и что Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) для прекращения геноцида, когда Украина заявила, что не будет исполнять Минские соглашения. Позиция России заключается в том, что в международных делах главенствует Устав ООН и другие документы всемирной организации, а не некие бумаги, написанные «под себя» отдельными странами.



Собеседники обсудили работу ООН, а также подробно рассмотрели ситуацию вокруг Украины в свете проходящей там российской военной спецоперации. Президент РФ подчеркнул, что эта операция была начата в соответствии с Уставом ООН, и отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом для урегулирования кризиса.

Москва удивлена претензиями некоторых стран на исключительные права в мире, заявил российский лидер. Он напомнил, что «в Уставе Организации Объединенных Наций значится – все участники международного общения равны между собой вне зависимости от мощи, величины или своего географического положения».

Путин также напомнил Гутерришу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.

В ответ Гутерриш заявил, что понимает наличие у России претензий по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине и в ООН поддерживают диалог двух стран, хотя глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине.

Путин также заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке, и на переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва, но Россия не может подписаться под документом о гарантиях безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.

«К сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которой российская армия не имеет никакого отношения», – подчеркнул Путин. Он заверил, что Москва знает, «кто это делал, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим». «И позиция переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально после этого изменилась», – констатировал президент.

Гутерриш подчеркнул, что ООН готова за два-три дня вместе с Международным комитетом Красного Креста провести оценку ситуации на заводе «Азовсталь» для эвакуации оттуда гражданских лиц.

Российский лидер опроверг сведения о том, будто российские гуманитарные коридоры не действуют: «Господин генеральный секретарь, вас ввели в заблуждение». По словам Путина, из Мариуполя при содействии России вышли 130-140 тыс. человек: «И они могут ехать куда угодно: кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину. Куда угодно! Мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку». То же самое, добавил Путин, могут сделать и гражданские лица – если они есть – на территории «Азовстали».

По итогам встречи в офисе Гутерриша заявили, что Путин согласился на привлечение ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали». В МИД РФ подчеркнули, что Россия готова рассмотреть инициативы ООН по облегчению страданий гражданского населения на Украине, если они будут на деле способствовать этому. В ООН указали, что дальнейшие обсуждения этого вопроса проведут с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

Ранее Гутерриш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На брифинге по итогам переговоров он сообщил, что предложил создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам, в частности, по организации безопасных гуманитарных коридоров с Украины для мирных жителей.

По словам генсека ООН, на Украине необходимо открыть гуманитарные коридоры, которые «действительно были бы безопасными и эффективными» и которые «соблюдались бы всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи».

Через два дня после его визита в Москву Гутерриш планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве. В ООН указывали, что с помощью этих встреч Гутерриш хочет понять, «какого прогресса можно добиться» в разрешении ситуации на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак, в конечном счете цель организации — прекращение огня и улучшение положения людей на Украине.

По материалам РИА Новости, РБК, ТАСС