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Учитель года

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Ну и чему такие "учителя года" могли научить?
И ведь кто-то таких персонажей по линии министерства образования двигал…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7581881.html
Метки: образование, пятая колонна, эйдельман, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 23330 19456
    марина час назад

      Можно ли изменить надстройку ,не меняя базиса?.Можно ,но только это будет имитация и загнано в глубь,подполье может быть.Вот АГЛ решил ввести смертную казнь ..Но начинать нужно ,вся верхушка поражена и компрадорская ,не говоря уже о Ельдеманах…И любая идеология это только бизнес и распил казны.Нужна концепция развития -а дальше структуры и организация их и конечно соответствующие кадры…

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