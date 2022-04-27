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Сенатор Совета Федерации Рукавишникова предложила правительству РФ реализовать механизм обязательной регистрации пользователей социальных сетей по номеру телефона.
Комитет Совета Федерации по развитию цифровой экономики, а также Конституционный комитет уже рекомендовали правительству Мишустина реализовать это предложения путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.
В условиях активной информационно-психологической войны в интернете со стороны США и стран НАТО, усиления контролем над Рунетом является неизбежной реальностью. Причем с точки зрения ужесточения контроля, страны НАТО сейчас уверенно опережают РФ,
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7582847.html
Метки: Интернет, информационная война, право, Россия, совет федерации, социальные сети
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