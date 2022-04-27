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О национальной гордости великороссов или Ленин о подлинном патриотизме

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“В брошюру включены произведения В. И. Ленина: «О национальной гордости великороссов» и «Социализм и война» (Отношение РСДРП к войне), написанные в первый год мировой империалистической войны — с июля 1914 по август 1915 года.

В статье «О национальной гордости великороссов» сформулирована революционно-демократическая точка зрения на национальный вопрос; В. И. Ленин разъясняет, как надо понимать патриотизм и как сочетать его с интернационализмом. А в подборке статей «Социализм и война» Ленин развивает марксистское учение о войне и отношении социалистов к войнам.”

О национальной гордости великороссов или Ленин о подлинном патриотизме.

Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/8wgv2h/Nacionalnaya_gordost.mp3

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BtKzhareqVc
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