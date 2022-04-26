Тысячелетняя война. Глубинные корни текущих событий
Как окраина Запада захватила власть над его центром и что произошло в результате этого. В какой момент европейская цивилизация “перешла на тёмную сторону силы”. Какие черты русской цивилизации являются для наших бывших западных партнёров наиболее невыносимыми. Как выглядит современное противостояние с Западом в психоисторическом контексте. Об этом и многом другом в беседе Андрея Фефелова с Варданом Багдасаряном.
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