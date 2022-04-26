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Теракты в Приднестровье

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Обостряется ситуация в Приднестровье.
За сутки.

1. В Тирасполе из гранатометов атаковано здание МГБ ПМР. Обошлось без жертв.
2. Уничтожено две вышки радиосвязи на севере ПМР, которые транслировали российский радиоэфир.
3. 60-мм минами НАТОвского образцами атакован аэродром в районе Тирасполя. Сбрасывали мины с дронов.

Налицо попытка раскочегарить замороженный конфликт в ПМР, дабы создать для РФ дополнительный очаг напряженности.
Что весьма симптоматично в свете заявлению от МО РФ о том, что в планах стоит выход к границе с Приднестровьем.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7580648.html
Метки: война на украине, молдавия, пмр, приднестровье, Россия, Украина
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