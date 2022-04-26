Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 2. Москва
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.1
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.2
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.3
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.4
01. Кремль. Спасская башня
02. Кремль. Водовзводная башня
03. Кремль. Боровицкие ворота
04. Кремль. Чудов монастырь
05. Кремль. Екатерининская церковь Вознесенского монастыря
06. Кремль. Благовещенский собор
07. Кремль. Благовещенский собор
09. В Кремле
10. Кремлевский дворец
11. Кремль. Оружейная палата
12. Кремль. Ивановская площадь
13. Вид на Кремль с Москвы реки
14. Ремонт Покровского собора
15. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади
16. Красная площадь
17. Деревянный царский павильон в честь коронационных торжеств на Тверской
18. Неглинный проезд
19. Императорский Российский исторический музей им. императора Александра III
20. Московская городская дума на Воскресенской площади
21. Театральная площадь
22. Большой театр