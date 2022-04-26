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Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 2. Москва

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Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.1
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.2
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.3
Путешествие Антона Штуксберга в Крым и на Кавказ. Часть 1. Неопознанное. Вып.4

01. Москва. Спасская башня.jpg
01. Кремль. Спасская башня

02. Кремль. Водовзводная башня.jpg
02. Кремль. Водовзводная башня

03. Кремль. Боровицкие ворота.jpg
03. Кремль. Боровицкие ворота

04. Кремль. Чудов монастырь.jpg
04. Кремль. Чудов монастырь

05. Кремль. Екатерининская церковь Вознесенского монастыря.jpg
05. Кремль. Екатерининская церковь Вознесенского монастыря

06. Кремль. Благовещенский собор.jpg
06. Кремль. Благовещенский собор

07. Кремль. Благовещенский собор.jpg
07. Кремль. Благовещенский собор

08. Успенский собор Московского кремля.jpg

09. В Кремле.jpg
09. В Кремле

10. Кремлевский дворец.jpg
10. Кремлевский дворец

11. Кремль. Оружейная палата.jpg
11. Кремль. Оружейная палата

12. Кремль. Ивановская площадь.jpg
12. Кремль. Ивановская площадь

13. Вид на Кремль с Москвы реки.jpg
13. Вид на Кремль с Москвы реки

14. Ремонт Покровского собора.jpg
14. Ремонт Покровского собора

15. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади.jpg
15. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

16. Красная площадь.jpg
16. Красная площадь

17. Деревянный царский павильон в честь коронационных торжеств на Тверской.jpg
17. Деревянный царский павильон в честь коронационных торжеств на Тверской

18. Неглинный проезд.jpg
18. Неглинный проезд

19. Императорский Российский исторический музей им. императора Александра III.jpg
19. Императорский Российский исторический музей им. императора Александра III

20. Московская городская дума на Воскресенской площади.jpg
20. Московская городская дума на Воскресенской площади

21. Театральная площадь.jpg
21. Театральная площадь

22. Большой театр.jpg
22. Большой театр
Источник: https://humus.livejournal.com/8373384.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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