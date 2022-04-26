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Польша и газ

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Польша и газ

1. Польша сегодня официально отказалась покупать газ у России за рубли (срок подошел).
2. Польские СМИ заявили, что "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу.
3. "Газпром" заявил, что газ в Польшу сегодня поставляется.
4. Польская газовая компания заявила, что получила письмо от "Газпрома" с уведомлением о прекращении поставок газа с 27 апреля.
5. Поляки считают это "нарушением контрактных обязательств". Аха-ха. "Обязательств".

С интересом будем ждать развития событий с теми кто будет покупать за рубли и теми, кто не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7581210.html
Метки: газ, газпром, польша, санкции, экономика
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3941 3353
    Андрей Попов час назад

      Путин согласился на участие ООН и Красного креста в эвакуации мирных жителей из “Азовстали”, – сообщает секретариат генсека Гуттериша.
      Выторговали всё таки. Если их выпустят или обменяют, это будет чудовишный подрыв морального духа войск и народа.

    • 9107 6783
      чужой 22 мин. назад

        Опять заранее заголосили. Все равно в рублях. Пусть страны НАТО и ЕС помогут русским рублем Польше купить газ.

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