Польша и газ
Польша и газ
1. Польша сегодня официально отказалась покупать газ у России за рубли (срок подошел).
2. Польские СМИ заявили, что "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу.
3. "Газпром" заявил, что газ в Польшу сегодня поставляется.
4. Польская газовая компания заявила, что получила письмо от "Газпрома" с уведомлением о прекращении поставок газа с 27 апреля.
5. Поляки считают это "нарушением контрактных обязательств". Аха-ха. "Обязательств".
С интересом будем ждать развития событий с теми кто будет покупать за рубли и теми, кто не будет.
Путин согласился на участие ООН и Красного креста в эвакуации мирных жителей из “Азовстали”, – сообщает секретариат генсека Гуттериша.
Выторговали всё таки. Если их выпустят или обменяют, это будет чудовишный подрыв морального духа войск и народа.
Опять заранее заголосили. Все равно в рублях. Пусть страны НАТО и ЕС помогут русским рублем Польше купить газ.