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Немецкий журналист удивлен, что жалобы от местных жителей только на военных Украины, а не России

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Сказанное ниже немцем лишь подтверждает правильность расшифровки аббревиатуры ВСУ: Вооружённый Сброд Украины. Ибо критерий истины – практика.

Из аннотации (сказанное немецким журналистом).

Немецкий журналист удивлен, что жалобы от местных жителей только на военных Украины, а не России
Побывавший на освобождённых от националистов территориях Донбасса немецкий журналист Томас Рёпер об отношениях жителей Мелитополя и Волновахи к ВСУ и ВС РФ:
«Я расспрашивал людей о поведении российских и украинских солдат и был удивлён, что грабежом занимались только украинцы, особенно перед отступлением…
Все отмечали, что русские ведут себя корректно, стараются помочь и по возможности даже делятся лекарствами. Никаких конкретных жалоб на российских солдат не поступало. А вот на украинцев — да, что стреляли по мирным жителям, грабили и прочее.
Я ожидал, что хоть какие-то на русских будут жалобы, но ошибся. Поразительно! Даже в Волновахе — городе поменьше Мариуполя и тоже полностью разрушенном. При отступлении оттуда ВСУ намеренно из танков обстреляли больницу».




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6035135.html
Метки: войска, Германия, Россия, СМИ, Украина
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