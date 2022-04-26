Немецкий журналист удивлен, что жалобы от местных жителей только на военных Украины, а не России

Побывавший на освобождённых от националистов территориях Донбасса немецкий журналист Томас Рёпер об отношениях жителей Мелитополя и Волновахи к ВСУ и ВС РФ:

«Я расспрашивал людей о поведении российских и украинских солдат и был удивлён, что грабежом занимались только украинцы, особенно перед отступлением…

Все отмечали, что русские ведут себя корректно, стараются помочь и по возможности даже делятся лекарствами. Никаких конкретных жалоб на российских солдат не поступало. А вот на украинцев — да, что стреляли по мирным жителям, грабили и прочее.











*** Я ожидал, что хоть какие-то на русских будут жалобы, но ошибся. Поразительно! Даже в Волновахе — городе поменьше Мариуполя и тоже полностью разрушенном. При отступлении оттуда ВСУ намеренно из танков обстреляли больницу».

Сказанное ниже немцем лишь подтверждает правильность расшифровки аббревиатуры. Ибо критерий истины – практика.