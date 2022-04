Две белые республики, эти реликты «проклятого колониализма» – собственно ЮАР, и до неё Родезия Яна Смита, – были объектами неистовой травли.



Против них вводили санкции, против них устраивались фестивали на стадионах, и надо было срочно освободить из узилища святого Манделу, покончить с неравноправием – и будет счастье для всех, безотносительно цвета кожи.



Неравноправие, положим, и в самом деле имело место, но что произошло дальше, когда мечты модной публики сбылись?



Напоминаю: ЮАР и Зимбабве стали мрачными криминальными помойками, воплощёнными антиутопиями на месте некогда цветущих стран. Задавленные и оплёванные белые, кто не убежал, живут в резервациях за высоким забором, но и чёрным лучше не стало – они нищенствуют, грабят, болеют и никаких перспектив у них нет.



Но звёзды на стадионах об этом петь уже не хотят. Видать, это неинтересная тема.

Примерно в те же годы возник сюжет поистине грандиозный: конец коммунизма.



Горби, "Рок вокруг Кремля", всевозможная Glasnost, – весь мир аж захлёбывался от восторга и аплодисментов, когда угрюмая тоталитарная держава пошла ко дну, и бесконечные делегации политиков, писателей и кого только не, вплоть до шутов гороховых, и то получивших на фоне катастрофы свои пять минут славы, так вот, эти делегации славно наездились то в Москву, то в Нью-Йорк, произведя целую гору торжественного пустословия насчёт свободы и светлого будущего человечества.



И снова неприятный вопрос – что было дальше? Всё что угодно, но только не светлое будущее.



Территориальный распад, сопровождаемый войнами, погромами и разрушениями, деградация экономики и тёмная бедность, упадок знания и просвещения, гангстеры, тоска по прошлому – чтобы хоть кто-нибудь вернул жизни прежние черты предсказуемости и порядка etc.



Мы прожили эти десятилетия здесь и отлично помним, как это было. Но куда подевались нескончаемые воспеватели Горби и свободы, когда реальность перечеркнула все их фантазии? Они отвернулись и занялись чем-то другим. Переменами климата или правами сексуальных меньшинств. А мы остались там – на руинах несостоявшейся сказки, которую нам рассказывал большой мир.

Через несколько лет началась война на Балканах – и снова тот же спектакль. Сьюзен Зонтаг и Вацлав Гавел, все умственные авторитеты встали на сторону… на чью угодно, честно сказать, сторону, лишь бы против сербов.



Военные преступления, а равно и общий агрессивный настрой – признавались только в том случае, если записывались на сербский счёт, и даже торговцы наркодурманом и человеческими органами из албанского уже Косова не вызывали вопросов, и ради них можно было бомбить и благословлять сепаратизм (правильный, в отличие от неправильного, крымского или донбасского).



Но много ли добра произошло от югославского распада, от западного разрешения самим себе воевать в центре Европы? Теперь, кажется, уже никто не подпишется под тем пафосом конца века.

Десять лет спустя прогрессивное человечество воспевало «арабскую весну», молодёжную атаку исламистов на морально устаревшие местные диктатуры.



Американцы были так воодушевлены происходящим, что их не смутил даже разгром революционными силами их собственного посольства в Ливии – надо думать, это были неизбежные издержки и перегибы, как говорили у нас сто лет назад.



Восставшие считались положительными героями, а диктаторы злодеями, но что получилось, когда дым рассеялся?



Две вечные гражданские войны, уничтожившие бессчётное число людей и легализовавшие работорговлю и публичные казни, ну и счастливое египетское исключение, когда страна, пару лет побесившись на краю пропасти, вернулась к военному правлению, с которым все почему-то молча согласились, решив, что уж лучше так, чем в объятиях свободы.

И, наконец, совсем недавно мы видели то невероятное ожесточение, с которым университеты и голливудские студии воевали против расизма-сексизма, видели разоблачения в жанре Me Too и лобызание чужих ботинок в жанре BLM.



Уверенность передовых держав в правоте и справедливости этой левацкой истерики была, да и осталась ничуть не меньшей, чем поддержка теми же державами Киева, который, в сущности, встроился в тот же ряд со своим самоваром. Но что увидела, глядя со стороны на это буйство, трезвая Россия?



Праздник стукачества и коллективной ответственности, отмену всех предрассудков насчёт доказательства вины прежде приговора, вандализм и пошлейшую барабанную штурмовщину, памятную нам по временам ранней советской власти.



А ведь «они» – буквально все они «там», от министров до актёров, – и сейчас думают, что так и надо, мол, будем и дальше чистить ряды от эксплуататоров и колонизаторов, от этих белых мужчин. И разве от этой уверенности – их Me Too с BLM становятся менее тошнотворными?

И вот, всё те же лучшие люди планеты, оскаровские лауреаты и еврокомиссары, учат нас, что мы, русские, это зло, а патологический садизм и антирусский напор украинского халифата – добро.



Такое же добро, каким уже были до этого Зимбабве и боевики постсоветских Гамсахурдий, репрессии против сербов, костры ближневосточных войн и полицейские, стоящие на коленях перед уголовниками.



Спасибо вам, дорогие начальники и прочие ВИПы, за ваши щедрые вразумления, за ту страсть, с которой вы пляшете гопак во славу террористических властей на Днепре. Но уж позвольте нам оставаться при своих заблуждениях.

Мир неправ, а Россия права.

И если за наше дело придётся платить расставанием с западным миром – пусть будет так.

Дмитрий Ольшанский



