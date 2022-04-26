Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них: 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».

Кроме того, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.

Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.

Кроме того, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автомобильной техники.