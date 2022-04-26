Брифинг Минобороны России (26.04.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них: 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
Кроме того, в районах Весёлое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.
Кроме того, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2392 единицы специальной военной автомобильной техники.
“Наше дело правое!
Враг будет разбит!
Победа будет за нами!” И Сталин 1941
Конечно, события можно назвать теперь только полноценной войной. Война нам объявлено со стороны Европы.
Неизбежно придется отвечать полной мобилизацией!
“Всё для фронта, Всё – для Победы!” – как это было в годы Великой Отечественной.
Пушилин: заблокированные на «Азовстали» боевики не доверяют Киеву и просят об эвакуации в Турцию
Заблокированные на заводе «Азовсталь» украинские силовики просят об эвакуации в Турцию. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, боевики не доверяют руководству Украины.
«Выходят и на наших военных, и на российских, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Требуют или просят – непонятно, как правильно. Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию», – сообщил глава ДНР в эфире «Соловьев Live».
п.с.просятся на отдых за проделанную работу?
А Вы не находите странным слово “торгуются” в той ситуации ? Значит есть чем или кем.
Я думаю там и кем и чем есть.. продажные ведь могут продаваться и тем и этим ,а если Путин дожмет еще ,то и его попросят -жить то хочется..
Давай о хорошем :
Читаю сегодня ,что Москва с начала апреля начала сокрашение мест ковидных в госпиталях,больницах,всякие доп.площади закрыты ,типа новых,троговых там.А это значит приток ковидных денег перекрыли ,началось сокращение -уже 23000 среднего персонала ,приглашенного из др.регионов и получивших жительство в общагах или гостинницах позвали на выход к себе домой.А какие это были деньги -ведь привыкли многие ,размечтались ..Опять недовольные -так Ковид был или нет и почему врачи недовольны его исчезновением??Вот они любящие больных..
“«Кубышки не осталось»
«Я не знаю, как жить дальше. Подружки по работе кредитов набрали. У меня хотя бы ипотеки нет. Но сын поступил на платное, учить его надо, а на что?» — написала нам в письме 40-летняя Ирина Т. Она работает медсестрой одного из региональных медцентров России.
Сейчас этот госпиталь расформирован. И возвращается к обычной докоронавирусной жизни. Радоваться бы, но для Ирины и более 200 ее коллег окончание пандемии означает крушение всех надежд. Зарплаты медработников за последний месяц упали в несколько раз.
«У меня как работника среднего персонала раньше выходило больше 100 тысяч рублей в месяц, – продолжает Ирина. – Врачи примерно 150-200 тысяч имели, завотделениями и главный – вообще не считаю, и даже у санитарок набегало 50-70 тысяч. По нашему городу это очень хорошая зарплата. Хотя и она расходилась на раз. В общем, у меня кубышки не осталось».
В регионах опасаются увольнений врачей после отмены «ковидных выплат». Не самое подходящее время в условиях экономического кризиса и инфляции, чтобы в стране появились плюсом миллионы недовольных. Многие врачи рисковали жизнями только из-за этих денег. Конечно, они все равно герои, но свою мотивацию каждый день ходить в «красную зону» ради больших выплат медики и не скрывали.
А сейчас вроде бы и риска не будет, но и жить на что? «Некоторые у нас подумывают увольняться, – размышляет Ирина. – Но идти в частные клиники, на процентах сидеть? У народа денег нет на платное лечение…”
Я писала про двоюродную сестру ,которая,будучи бездетной и работающая бухгалтером в мед.учреждении ,постоянно уходила в 2-недельный карантин -за хорошие деньги ,что позволило ей купить однокомнатную в Кисловодске (живет в Белгороде)для бизнеса ,в ипотеку.Приучили ведь своей аферой медиков.А теперь -ковид исчез,или деньги закончились и на всех не хватает ,вышли из мирового договорняка??
Самое время пересмотреть всю медсистему ,ведь именно младшего и среднего персонала везде не хватает,т.к платят копейки.Пойдет ли опыт впрок.?
Насчет странностей торга для обывателей и урапатриотов :
“Для главарей нацистов эти ценные заложники – шанс на спасение, если бы у того же Макрона были реальные рычаги давления на Кремль (и на Белый дом, не мешающий Кремлю). Однако по факту получилось наоборот – ситуация стала инструментом для давления на самого Макрона перед выборами. Тот факт, что Путин озвучил в последний момент отбой для штурма «Азовстали» публично на весь мир – говорит о закулисном торге по поводу судьбы Макрона.
И вот уже сам Макрон озвучивает необходимость российского газа для европейцев, а вслед за этим Еврокомиссия признает платежки за газ легитимными. Это означает, что важнейший политический раунд борьбы за рычаги контроля над европейской экономики практически завершен. Ситуативный союз «менял» и милитаристов в Париже пытался получить политическое преимущество над германскими элитами. Однако в итоге ослабления и тех, и других победу по очкам заслужил совсем другой внутриевропейский полюс – австро-венгерский, через который пойдут теперь расчеты за нефтегаз. Потому что более точно сориентировался не на «менял» или «пиратов», а на теневой союз против них спецслужбистов из Кремля и Белого дома….
п.с. это постфактум ,вот где нам не имея данных их 10 источников -это понять.Нет ,засомневаться ,удивится и начать искать оправдание или наоборот нападать можно ,в зависмости от убеждений и роли на ЯП.
Пусть даже в Турцию, но российских воинов и ЛДНР боевики “Азовстали” не минуют при любом раскладе. Следовательно, без тщательной проверки, допросов и показаний не обойдется. Когда у преступников руки по локоть
в крови, торг неуместен.