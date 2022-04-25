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Зачем человек приходит в этот мир

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Александр Усанин и Олеся Лоза

Развиваться! Так думает и утверждает Александр Усанин.

Что стоит за этим утверждением?
Что такое наш мир?
Чему необходимо учиться в этом мире, чтобы в процессе своего развития выполнить свое предназначение?

Об этом и многом другом в этой передаче с писателем и общественным деятелем Александром Усаниным.

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#предназначениечеловека #александрусанин #олесялоза
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fpk3vsTZdSI
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 22229 20731
    жора шапов два часа назад

      А. Усанин в этом видео с 02:02 и до 02:60 утверждает, что Пьер и Мария Кюри ДОКАЗАЛИ существование бестелесной разумной жизни. У кого есть источник, уважаемые посетители сайта ЯП, – где можно посмотреть эти доказательства ? Вопрос и к уважаемому Брахману.

      • 13092 10630
        brahmanжора шапов час назад

          Посмотрю, отвечу, пока смотрю вот это: https://www.youtube.com/watch?v=oZ4fcmtC10o
          Рассуждение о вкусе устриц тех, кто их никогда не пробовал.

          2
          2
          • 22229 20731
            жора шаповbrahman час назад

              Согласен. Если спросить “молодого в очках”, который заявил, что изучил христианство и буддизм , – сколько учеников было у И. Христа и где это можно увидеть и проверить (12:40) ? То он не ответит, скорее всего. И дальше – его вопрос (14:02-14:12) : ” Почему за всю историю христианского мира практики не достигли состояния И.Христа – вознесения” говорит о том, что он не учитывает ступени состояния И.Христа для практиков – оживление мёртвых, излечение прикосновением неизлечимых болезней и пр. “чудес”. Причём в НЗ апостолы (ученики) точно прописали , “транслируя” слова И.Христа, практическую проверку достижения этих ступеней. Т.е. практическую проверку наличия “веры”. Да и первичное “вознесение” И.Христа никто не видел , насколько я знаю.

              • 13092 10630
                brahmanжора шапов 6 мин. назад

                  Есть интеллектуальное знание, а есть духовный опыт. На уровне интеллекта человек может рассуждать о писаниях и сопоставлять их, но с точки зрения духа, это может выглядеть как рассуждения глупца и слепца. Человек, обладающий духовным опытом проникает в смысл писаний, их суть; и для него не так важна форма, эту суть иллюстрирующая.

                  Так же в процессе духовного развития, у человека могут проявляться сверх способности (сиддхи или т.н. прелесть), а могут и не проявляться; это сопутствующий эффект, а не самоцель и тем более не индикатор уровня развития. Бестолковый конечно будет рассуждать о чудесах, трансформации тела, сверхспособностях и т.п.; мудрого эта шелуха не интересует.
                  Рядом с нами могут находиться духовные глыбы, с виду ничего не обычного не проявляющие. Чтобы их распознать, нужно самому иметь духовное видение, или хотя бы иметь зачатки качеств знания.

            • 13092 10630
              brahmanжора шапов 25 мин. назад

                Посмотрел. По поводу Кюри не знаю, что они там доказали, так как не изучал вопрос, но на сколько мне известно, официальная наука не может подтвердить или опровергнуть существование бестелесной жизни, так как не оперирует инструментарием для её измерения.

                Вот вам загадка на эту тему. Представьте, что вы играете в тетрис, что должны сделать нарисованные фигурки тетриса, чтобы понять, что они не самостоятельны, а движутся по вашей воле.

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