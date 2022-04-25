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Перешли к террору!

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Путин заявил, что раскрыта группа, готовившая убийство Соловьева.

Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах! Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по-старинке, исходя из своего колониального прошлого, но в России это не пройдет" (с) Путин

Чуть позже, ФСБ конкретизировало, кого именно планировалось убить.

ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. (с) ФСБ

Вполне очевидно, что ЦРУ будут культивировать террористическую деятельность на территории Украины и на территории РФ.
Неудача данной конкретной группы не отменяет системной работы в этом направлении. Так что у ФСБ будет много работы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7578475.html
Метки: война на украине, Путин, СМИ, соловьев, спецслужбы, терроризм, Украина, фсб
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