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Современный мир уходит в историю. Как понять, что придёт за ним? Константин Сивков ДОТП

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Какие три модели мироустройства вступили в горячую фазу противостояния у нас на глазах и какой мир наступит при победе каждой из них. Третья из серии лекций Константина Сивкова посвящена моделям глобального мироустройства.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mouwb3TSLEg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18404 9360
    BlackCat час назад

      Не моделям, а прототипам парадигмы будущего.
      Автор и День ТВ слишком самонадеянны.
      Все всегда меняется.
      Здесь и сейчас формирует завтра.

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