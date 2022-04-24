Современный мир уходит в историю. Как понять, что придёт за ним? Константин Сивков ДОТП
Какие три модели мироустройства вступили в горячую фазу противостояния у нас на глазах и какой мир наступит при победе каждой из них. Третья из серии лекций Константина Сивкова посвящена моделям глобального мироустройства.
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Не моделям, а прототипам парадигмы будущего.
Автор и День ТВ слишком самонадеянны.
Все всегда меняется.
Здесь и сейчас формирует завтра.