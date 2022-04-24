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Не отвечает официальной информационной политике

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Пока у нас выписывают копеечные штрафы за нарушение российского законодательства, Европа показывает, как нужно цензурировать Бигтех, путем принятия драконовского закона по регулированию соц.сетей.
Google, Meta, Amazon и Apple должны будут удалять контент, не отвечающий официальной информационной политике европейских государств в вопросе войны на Украине и бороться с "российской дезинформацией". В ином случае, как и в случае других нарушений, они будут оштрафованы на 6% от мирового дохода.  (https://www.telegraph.co.uk/business/2022/04/23/tech-giants-forced-tackle-russian-disinformation/). 6% штрафа от годового оборота, это при первом нарушении. При повторном – удаление с европейского рынкаhttps://www.ekathimerini.com/news/1182930/eu-sets-new-online-rules-for-google-meta-to-curb-illegal-content/

Среди других новшеств.

1. Запрет рекламы, направленной на детей или основанной на конфиденциальных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды. Привет "Кембридж Аналитика".

2. Разрешение правительствам ЕС запрашивать удаление незаконного контента, в том числе материалов, пропагандирующих терроризм, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти и коммерческое мошенничество.

3. Принуждение платформ социальных сетей позволять пользователям помечать незаконный контент «простым и эффективным способом», чтобы его можно было быстро удалить.

Закон вступит в силу в 2024-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7576328.html
Метки: Европа, корпорации, свобода слова, социальные сети, юмор
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