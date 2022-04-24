Макрон побеждает
Судя по предварительным опросам, Макрон уверенно побеждает Ле Пен на выборах президента Франции.
Никогда такого не было и вот опять Ле Пен проигрывает во втором туре президентских выборов, после того как оппонент строит свою кампанию на принципе "Ле Пен еще хуже чем я", что раз за разом прокатывает.
Тем не менее, есть и отличие – огромное число людей голосовало и против Макрона и против Ле Пен – в основном это избиратели Меланшона и часть "Желтых жилетов". Обещают протесты, против "выбора без выбора".
Очевидно, что при Макроне Францию и дальше будут сотрясать протесты, которые продолжались весь первый срок его президентства. Жаль, что Меланшон не добрал пару процентов. Во втором туре он имел бы явно больше шансов, чем Ле Пен.
Ага! Меланшон придёт-порядок наведёт ! )))))))
Макрон попытается возглавить риторику и политику НАТО против России в Украине.
Франция не имеет структурных политико-экономических связей с Россией, обладает ЯО, поэтому сделает все, чтобы затянуть спецоперацию в Украине.
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Дипломатии России нужно следить за попытками Франции выстроить обособленную военно-политическую дипломатию между Францией и Турцией.
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Польшу будут толкать в конфликт в Украине, в первую очередь создавая из нее буферную зону для передачи вооружений и размещения аналитических центров, куда будет стекаться информация по боевой обстановке в Украине.
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Есть вероятность, что Франция и Великобритания попытаются провернуть спецоперацию по передаче Украине ЯО или компонентов для сборки тактической БЧ с ЯО. Под угрозой атаки могут оказаться Днепр и Полтава.
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Есть риски провокации на объектах АЭС Украины. Необходимо для политического фона и оправдания поставок вооружений Украине через Польшу.
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Польша в доктрине запада – новая Украина 2014 года.
Задача запада – максимально затянуть спецоперацию ВС РФ в Украине, дав возможность создания военно-политических блоков против России.
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Значительно возрос риск нестабильности в ближневосточном регионе от действий Турции.
Существует риск попытки отрезать контингент в Сирии от России.
Необходимы активные и решительные действия в регионе, совместные усилия России и ближневосточных стран – союзников.
А я думал Лепен. Сейчас жорики апхахочутся.
Кактус зацвёл.
Так считает Жора.
Флажок давно уже висит.
Та же W.
Не обхохочется.
Но доволен будет.
Да. Сейчас прибыл весь военный цвет НАТО к Зеленскому.
Сейчас макрон поддержит Польшу ядерным оружием в борьбе за Украину.
Что же теперь будет ? Почему у жориков радость ?
Да ничего не будет. Все что состоялось, то уже было, и большего не надо.