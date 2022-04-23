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Что будет с ветеранами спецоперации?

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Сегодня на Украине формируется новая национальная элита России. Что будут делать вернувшиеся с Украины военные? Какую политическую силу они будут представлять? Для кого будут опасны, и кем поддержаны? Зачем будут нужны досрочные выборы? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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#ДеньТВ #ветераны #власть #Россия #идеалогия #военные #выборы #башникремля #НиколайСорокин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JdMMPPLMX9w
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18397 9353
    BlackCat час назад

      Ветераны спецоперации будут ветеранами спецоперации.
      Они не за орденами и регалиями участвуют в ней.
      Но их доблесть заслуживает наград.
      И эти награды получают за особые заслуги.

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