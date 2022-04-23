Что будет с ветеранами спецоперации?
Сегодня на Украине формируется новая национальная элита России. Что будут делать вернувшиеся с Украины военные? Какую политическую силу они будут представлять? Для кого будут опасны, и кем поддержаны? Зачем будут нужны досрочные выборы? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Ветераны спецоперации будут ветеранами спецоперации.
Они не за орденами и регалиями участвуют в ней.
Но их доблесть заслуживает наград.
И эти награды получают за особые заслуги.