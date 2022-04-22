О китайской поддержке
Белый дом утверждает, что видит признаки оказания Народно-освободительной армией Китая поддержки вооруженным силам России «прямым и косвенным образом».
Техники НОАК на открытых фото/видео на Украине пока не отмечено – из китайского пока что отмечаются только многочисленные коммерческие дроны, скупаемые по открытым каналам на подразделения.
В принципе, с моей точки зрения, если Китай готов продавать различные ударные и разведывательные БПЛА оптом, то надо брать.
К иранским дронам-камикадзе я бы тоже присмотрелся.
Закупка дронов за рубежом не означает, что надо забрасывать производство у себя.
Наоборот, производственные мощности по выпуску ударных/разведывательных дронов необходимо существенно наращивать, чтобы быть полностью самодостаточным в этом вопросе. Это же касается и вопросов разработки перспективных моделей для войн и конфликтов середины/второй половины 20х годов.
Если есть срочная потребность вот прямо сейчас – нет ничего зазорного купить, если конечно готовы продать в рамках и так наращиваемого военно-технического сотрудничества с Китаем, которому также интересно сотрудничество с РФ в свете предстоящего конфликта вокруг Тайваня.
Официально же Китай на текущем этапе прямых военных поставок в интересах операций ВС РФ на Украине не осуществляет. Обычное военно-техническое сотрудничество продолжается в рабочем порядке.
https://t.me/boris_rozhin – цинк
Почему в Шанхае (26млн)введен локдаун,город закрыт жестко..пища подвозится к домам…
“Шанхай — форпост банды Ротшильдов и Ко в Китае:
Одним из главных событий этого года стало вторжение Уолл-стрит в Шанхай, несмотря на сохраняющуюся торговую напряженность между США и Китаем, JP Morgan, американский инвестиционный банк, завершает сделку по приобретению в 1 млрд долларов, чтобы получить полный контроль над дочерней компанией управляющий фондом.
Это последовало за аналогичным шагом в марте со стороны его конкурента Morgan Stanley. Blackrock, управляющий глобальным фондом из Нью-Йорка, также получил в августе зеленый свет на управление собственным бизнесом по управлению фондами.
CNN дает еще более полную картину важности Шанхая для западных экономико-финансовых держав, связанных с мафиозным картелем Хазар и глобалистским DeepState:
К концу 2021 года более 800 транснациональных корпораций открыли региональные или национальные штаб-квартиры в Шанхае. 800!!!
Среди них 121 компания из списка Fortune Global 500, включая Apple (AAPL), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Pepsico( PEP ) и Tyson Foods (TSN).
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Более 70 000 иностранных компаний имеют офисы в этом городе. Volkswagen и General Motors имеют заводы в Шанхае.
В Шанхае также находится первая гигафабрика Tesla (TSLA) в Азии.
В январе Ford открыл свой шестой глобальный центр дизайна в Шанхае.
Другие отрасли промышленности включают фармацевтику. В октябре Astra Zeneca открыла глобальный центр исследований и разработок в Шанхае».
Таким образом, совершенно очевидно, что Шанхай представляет собой наиболее важный центр западного проникновения как финансовых (Blackrock, Morgan Stanley, JP, Morgan), так и промышленных (автомобильная, IT, пищевая промышленность, фармацевтика) сил в Китай. Поэтому очевидно, что для успеха проекта построения финансово-экономической экосистемы, параллельной и альтернативной «американской», Китай должен освободиться от удушающих объятий западных финансово-многонациональных держав, объятий, точка опоры которых находится в Шанхае.
CNN подтверждает, что затянувшееся закрытие из-за карантина в Шанхае нанесло тяжелый удар по западной финансово-промышленной системе и, таким образом, достигло своей истинной цели:
«…ограничения, связанные с #COVID19, вынудили многие заводы приостановить работу в Шанхае и Куньшане (пригород Шанхая), угрожая нарушить основные цепочки поставок автомобилей и электроники.
Заводы Volkswagen и Tesla в Шанхае были закрыты на несколько недель.
Pegatron, ключевой поставщик Apple (AAPL), также приостановил производство на заводах в Шанхае и Куньшане до дальнейшего уведомления».
Нарушение основных цепочек поставок автомобилей и электроники — серьезный удар по западной экономике, связанный с нехваткой газа и зерна из России и с Украины.
Но у этого гениального дзюдо, предпринятого китайцами против противников deepstate-овской экономики под брендом США, есть еще одна цель: способствовать развитию Гонконга как основного экономического центра Китая: «Многие на Западе считают, что любой рост значимости Шанхая неизбежно будет стоить Гонконгу».
На самом деле Гонконг является другим крупным международным финансово-экономическим центром Китая, который имеет большое преимущество: в то время как Шанхай все больше оккупировался западными финансовыми учреждениями и транснациональными корпорациями, Гонконг освобождался от контроля и связей с Великобританией (штаб-квартира и центр силы банды Ротшильдов и Ко), и вернулся под полный контроль китайцев.
Вот почему Китай предпочитает строить Гонконг в будущем:
«Гонконг имеет преимущество, из него деньги можно легко перемещать в специальный административный район. Его будущее также явно связано с тем, чтобы стать ключевым центром китайской области Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, которая должна стать одной из самых динамичных областей в мире в ближайшие десятилетия».
Короче говоря, с закрытием Шанхая Китай убил двух зайцев одним выстрелом: с одной стороны, он убивает громоздкое и массовое присутствие сильных западных финансово-многонациональных держав в Китае как раз в тот момент, когда он должен ликвидировать любой внутренний источник сопротивления проекту новой экономической и финансовой системы на основе золота БРИКС; с другой стороны, он выступает за запуск зоны Гонконг-Гуандун-Макао в качестве центрального полюса новой экономики БРИКС.
И он сделал это, используя то же оружие, которое используют сильные западные державы в борьбе с пандемией: они очень хорошо знают, что Шанхай — это кризис, которого хочет китайское правительство, и который не имеет ничего общего с проблемами со здоровьем.
Но они ничего не могут сказать, потому что они делают то же самое уже два года в Европе и США, и раскрытие китайского трюка раскроет и их самих. Китай хорошо это знает и выбрал такой способ нанесения удара по прозападному Шанхаю, будучи уверенным, что никто на Западе не мог бы ничего сказать по этому поводу!
Реализация проекта новой глобальной финансовой системы под брендом БРИКС, наконец, даст Китаю центральную роль на международной шахматной доске.
Борьба идет не только за геополитическое превосходство, но и за финансовое структурирование будущей экономики, и это борьба насмерть, которая стоит временной жертвы города, какой бы важной она ни была.
Не будем забывать, что, как показала прослушка хакеров, Клинтон заявила, что настоящая цель вторжения и параллельного уничтожения Ливии как раз и заключалась в том, чтобы сорвать план Каддафи по созданию Панафриканского банка с новой африканской валютой на золоте. Банда Ротшильдов и DeepState(Глубинное государство США, клинтоноиды) не могут допустить дедолларизации мира, что было бы неизбежным результатом рождения финансовой системы, основанной на постоянной непреходящей ценности, подобной ценности золота. Кто примет фальшивые монеты монетного печатника, который производит доллары и евро в бумажном виде и не имеет никакой реальной ценности, когда в обращении находятся настоящие золотые монеты?
Проект БРИКС — это начало конца глобальной империи центральных банков и хазарской мафии (Ротшильдов, Рокфеллеров и Ко) с присоединенным к ней Глубинным Государством, которое им управляет.
П.С.А кто придумал БРИКС и когда -назовите имена -страны входящие можно ,а имена планировщиков нет.А если учесть ,что их планы всегда имеют стратегию мин на 100 лет -то и БРИКС -это их затея ,давно вбиваемая (десятки лет уже)в головы пипла планеты ,что это уход от зверя США с ФРС …Да ,но теже на теле Китая будут другими???Паразиты не исчезают ,они мимикрируют..
Так Ковид и локдауны,СО естественны или планируемые ???Почему здесь запрещается тема ковида7…
Ну если цель глобалистов обнулить экономику и устроить голод, то локдаун в Шанхае как раз работает на это. Например автоваз стоит из-за этого. Цены на автомобили в России за несколько лет поднялись в разы. Ковид то для обнуления экономики нужен. Или я не понимаю и цель глобалистов – процветание человечества, а не сокращение его небиблейской части.