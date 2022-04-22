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Метафорические образы Буквицы

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В эфире вы узнаете о новом методе арт-терапии – метафорические ассоциативные карты как проективная методика личностного роста и матричная система буквенных образов, раскрывающих глубины подсознания.

Автор: Влада Заболотских
Ведущий: Алексей Щербаков

Работа с МАК картами «БУКВИЦА» развивает образное мышление, позволяет получать ответы через ассоциативную связь с подсознанием, раскрывает творческий потенциал в человеке, делает его более целостным, осознанным, гармоничным, устойчивым и здоровым.
Презентация включает в себя:

Знакомство.
О создании МАК карт «БУКВИЦА», идеях и предпосылках.
Синтез методов и подходов при разработке МАК карт «Буквица» и как это работает.
Метафорические образы Буквицы как ключи к обретению новой Целостности и познанию Себя.
Метод применения Метафорических Ассоциативных Карт
Особенности МАК карт «БУКВИЦА», их достоинства и возможности.
Работа с МАК картами «БУКВИЦА».
Практика. Расклад в прямом эфире. Послания Буквицы через МАК карты в режиме реального времени.
О первом тираже и последующих проектах. Где и как можно приобрести. https://vk.com/im?sel=538265126
Долгожданная колода МАК карт Буквицы совсем скоро выйдет в СВЕТ.
Напоминаю, что заказы ещё принимаю на новые колоды МАК карт и буду рада поддержке этого проекта https://vk.com/wall266788049_10970

О себе: Аzъ Есмь Влада Заболотских

- Арт-терапевт, сказитель, автор и ведущая курса «Живая Буквица»; ведущая Мастерской “Буквица. Живопись.” в Семейной Школе Буквицы он-лайн. Автор и ведущая курса «Буквица и ПриродоВедание».
- Автор проектов Мастерской Художника, Марафонов по интуитивному рисованию, Творческой лаборатории по сказкотерапии.
- Учёный – эколог, доцент, к.б.н., преподавала в ВУЗах более 25 лет.
- Эксперт в области экологии, экобиотехнологий и природосообразных технологий.
- Замужем, мама четырёх детей и бабушка внучки и внука.

Кому откликнулось – напишите, приходите. https://vk.com/id266788049

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#буквица #метафорическиекарты #МАК
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3O1VAY2Meds
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