День рождения Ленина
Сегодня День рождения Ленина.
Много было разговоров, что Ленин устарел, а вот смотришь на происходящее в мире и понимаешь, насколько он остается актуальным.
Собственно, не зря, у китайцев, которые шагают к статусу мировой сверхдержавы, официальной идеологией является марксизм-ленинизм.
С праздниом, товарищи!
Владимир Николаевич и Надежда Николаевна.С днем рождения Вас.
Счастья, здоровья, и долгих лет жизни.
22.04.1957г
Отец и Тётка. Двойняшки.
“Выяснение характера войны является для марксиста необходимой предпосылкою, чтобы решить вопрос о своем к ней отношении. Для такового же выяснения необходимо, прежде всего, установить, каковы объективные условия и конкретная обстановка данной войны. Нужно поставить эту войну в ту историческую обстановку, в которой она происходит, и только тогда можно определить свое к ней отношение. Иначе получится не материалистическое, но эклектическое трактование вопроса.
Соответственно исторической обстановке, соотношению классов и пр. отношение к войне в различное время должно быть различно. Нелепо раз навсегда принципиально отказаться от участия в войне. Нелепо, с другой стороны, делить войны на защитительные и нападательные. Маркс ненавидел в 1848 году Россию потому, что тогда демократия в Германии не могла победить и развиться, сплотить страну в единое национальное целое, пока над нею тяготела реакционная рука отсталой России.
Для того, чтобы выяснить свое отношение к данной войне, нужно понять, чем она отличается от прежних войн, в чем ее особенности.” (ПСС, т.26)
В России отмечают день рождения В.И. Ленина:
https://rossaprimavera.ru/article/210699bd