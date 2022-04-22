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День рождения Ленина

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Сегодня День рождения Ленина.
Много было разговоров, что Ленин устарел, а вот смотришь на происходящее в мире и понимаешь, насколько он остается актуальным.
Собственно, не зря, у китайцев, которые шагают к статусу мировой сверхдержавы, официальной идеологией является марксизм-ленинизм.
С праздниом, товарищи!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7572531.html
Метки: Ленин, праздники, ссср
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 2271 2219
    Виктор сегодня в 14:06

      Владимир Николаевич и Надежда Николаевна.С днем рождения Вас.
      Счастья, здоровья, и долгих лет жизни.
      22.04.1957г
      Отец и Тётка. Двойняшки.

    • 6746 5554
      Sergey64 два часа назад

        “Выяснение характера войны является для марксиста необходимой предпосылкою, чтобы решить вопрос о своем к ней отношении. Для такового же выяснения необходимо, прежде всего, установить, каковы объективные условия и конкретная обстановка данной войны. Нужно поставить эту войну в ту историческую обстановку, в которой она происходит, и только тогда можно определить свое к ней отношение. Иначе получится не материалистическое, но эклектическое трактование вопроса.

        Соответственно исторической обстановке, соотношению классов и пр. отношение к войне в различное время должно быть различно. Нелепо раз навсегда принципиально отказаться от участия в войне. Нелепо, с другой стороны, делить войны на защитительные и нападательные. Маркс ненавидел в 1848 году Россию потому, что тогда демократия в Германии не могла победить и развиться, сплотить страну в единое национальное целое, пока над нею тяготела реакционная рука отсталой России.

        Для того, чтобы выяснить свое отношение к данной войне, нужно понять, чем она отличается от прежних войн, в чем ее особенности.” (ПСС, т.26)

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      • 16898 15352
        Руса два часа назад

          В России отмечают день рождения В.И. Ленина:
          https://rossaprimavera.ru/article/210699bd

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