Чему учит (коротко)

Фильм заряжен феминистической повесткой, пропагандирует различные извращения, пиарит теорию мультивселенных и продвигает концепцию избранности.

Стиль подачи информации и тематика произведения перегружены символизмом и клиповостью, что способствует формированию у зрителя хаотичного магического восприятия мира.

В качестве «сладкой пилюли» используется семейная драма и идея безусловного принятия близких, обеспечивающая позитивный эмоциональный фон.

Мнение (подробно)

Спустя всего неделю после выхода американской фантастической комедии «Всё везде и сразу» в широкий прокат, фильм уже набрал более 8 баллов на сайте КиноПоиск и попал в ТОП-250 лучших произведений. Это значит либо то, что картина, как говорится, «зашла» массовой аудитории и поэтому её смысловая начинка значительно повлияет на общество, либо то, что фильм искусственно продвигается на КиноПоиске в рамках коммерческого или политического заказа. Так или иначе полезно оценить, что хозяева Голливуда сегодня вкладывают в головы масс.

По сюжету фильма эмигрировавшая в США китаянка Эвелин управляет небольшой прачечной. На ней лежит основной груз ответственности и за бизнес, и за дела в семье – по сути, она выполняет мужские функции и выглядит и ведёт себя соответствующе. Её слабовольный, но добродушный супруг Веймонд подумывает о разводе как способе «оживить чувства», а дочь лесбиянка Элеонор пытается познакомить свою возлюбленную с их полусумасшедшим дедушкой.

Таким образом уже только в одном описании главных действующих лиц сквозит типичный голливудский заказ на:

продвижение феминизма

пропаганду извращений

смену социальных ролей мужчин и женщин

разрушение института семьи

Далее по ходу развития сюжета большинство этих повесток закрепляются (то есть показываются как что-то нейтральное, естественное или даже положительное), разве что есть достаточно сильный посыл на принятие своих близких такими как они есть и сохранение хороших отношений в семье. То есть главная героиня должна принять и дочь-лесбиянку, и мужа-размазню, и тем самым укрепить семейные узы.

Но оставим в стороне личностную драму, главная задача которой в сюжете произведения сводится к тому, чтобы обеспечить у зрителей необходимый положительный эмоциональный фон, и обратим внимание на другие важные моменты.

Основные действия в фильме начинают разворачиваться в тот момент, когда Эвелин узнаёт, что она может перемещаться в другие версии самой себя в параллельных вселенных и перенимать навыки своих альтер-эго. На этом построены сцены драк и погонь, когда герои «подселяют» к себе нужные сущности и неожиданно становятся великими каратистами, акробатами, бегунами и так далее.

Следует отметить, что теория мультивселенных очень настойчиво внедряется в общество последние несколько лет. Сегодня под это дело заряжена всё продукция Marvel (а это одни из самых дорогих фильмов в мире), но и другие студии регулярно придумают и обыгрывают сюжеты с перемещениями между вселенными. Очевидно, что массовый зритель должен постепенно привыкнуть к этой идее, чтобы она воспринималась им как что-то знакомое и вполне естественное.

Насколько знаю, продвижение спорной теория мультивселенных одновременно ведётся и в научном мире. Так как я не погружен в эту сферу, то мне сложно давать личные оценки тому, насколько эффективно там идёт данный процесс. Тем не менее, сошлюсь на книгу российского учёного Сергея Сухоноса «Пропорциональная вселенная», которую довелось недавно прочитать. По его мнению, концепцией мультивселенных в науке пытаются закрыть многочисленные нестыковки общепринятой сегодня «теории Большого Взрыва» (кстати и одноимённый американский ситком в том числе работал на эту цель).

Приведу здесь пару абзацев из книги С.Сухоноса:

«Если придерживаться общепринятой концепции Большого Взрыва, то все физические объекты — осколки этого взрыва, «куча» вещества и материи. Наличие же во Вселенной разнообразия типов форм и структур воспринимается в такой модели как некоторое отклонение от «нормального беспорядка» после взрыва. Но поскольку биологическое разнообразие существует стабильно более 3 миллиардов лет и неуклонно растет, то считать такую тенденцию случайностью просто невозможно. Как и невозможно понять, почему в результате вселенского взрыва возникли такие сложные формы вещества. …А чтобы сделать эту версию более достоверной, выдвигают гипотезу о множественности вселенных. Предполагают при этом, что их очень много, но лишь в одной из них (именно в нашей) в результате случайности возникла жизнь. Авторы подобных концепций считают, что тем самым они решают проблему возникновения жизни. Например, биологи подсчитывают вероятность случайного возникновения протеина, и она оказывается невероятно малой — 10 в 80-й степени! Нет проблем, заявляют сторонники гипотезы множественных вселенных, следовательно, вселенных столько же. Зарождение жизни в известной нам ее форме вообще невероятное событие? Ну, и здесь нет проблем, успокаивают научный мир авторы множественных вселенных — возьмем бесконечное количество вселенных, и вероятность будет равна единице. Очевидно, что такие «решения», так сказать, лишь заметают проблему под ковер и ничего не объясняют. Объяснение с привлечением случайности только показывает, что закономерность ускользнула от понимания, и не более того».

Надо понимать, что наука – один из мощнейших инструментов воздействия на общество, и от того, какие взгляды будут доминировать в научном мире – насколько они адекватны и соответствуют действительности, зависит дальнейшее развитие человечества. Сейчас «концепция мультивселенных» рассматривается лишь как одна из потенциальных, но с учётом системной поддержки со стороны Голливуда – она вполне может стать официально признанной, также как когда-то и «теория Большого Взрыва».

Но вернёмся в плоскость оценки этических идей, транслируемых фильмом «Всё везде и сразу».

Как это принято в Голливуде, где доминирует индивидуальное, а не коллективистское начало, главная героиня по сюжету оказывается «избранной» – только она может спасти все вселенные и никто другой. При этом, для спасения мира ей предстоит обзавестись третьим глазом, отказаться от насилия, стать «просветлённой», а заодно и предельно толерантной, – научиться принимать всё как есть, не осуждая и не различая, что хорошо и что плохо, что есть добро, а что зло.

Показательно как авторы картины системно работают на хаотизацию сознания зрителей. С одной стороны, весь сюжет построен в клиповом формате с постоянным мельканием различных событий, символов и отсылок к прошлому – что ведёт к откровенной перегрузке сознания и, как следствие, к некритичному восприятию происходящего на экране. С другой стороны – события фильма дискредитируют любое здравомыслие и логику, а на смену им предлагается откровенный идиотизм, магическое сознание и импульсивные поступки. Глупое поведение поощряется и оправдывается в рамках выстроенной под эти цели канвы сюжета.

Делается это следующим образом. Главным героям, для того, чтобы спасаться от драк и погонь, необходимо перемещаться между вселенными, иначе они погибнут. Но обязательным условием подобных перемещений заявляется совершение максимально неадекватного поступка (якобы только так можно сломать «логику текущей вселенной для гиперпрыжка»).

Иногда доходит до откровенного сумасшествия – например, персонажам надо нанести себе множество травм, изрезав бумагой руки, или надо самому себя изнасиловать каким-нибудь подручным предметом. При этом герои озвучивают фразы по типу: «чем меньше смысла – тем лучше» или «ты способна на всё, так как плоха во всём».

Я целенаправленно перечисляю подобные неприятные подробности, так как в большинстве крупных российских СМИ опубликованы нейтральные или положительные рецензии на этот фильм – по сути, он рекомендуется широкой аудитории к просмотру. Естественно ангажированные журналисты подобных изданий красивыми словами расписывают увлекательный сюжет и трогательную семейную драму, но замалчивают то, какие разрушительные смыслы такие картины внедряют в сознание зрителей.

Надо понимать, что современный массовый кинематограф, по большей части аморальный и расчеловечивающий, работает под прикрытием словоблудия центральной прессы, обеспечивающей пиар и рекламу тому, что с точки зрения последствий влияния на общество следовало бы заклеймить и максимально дискредитировать.

В унисон с крупными СМИ работают и институты премий. Например, тот же Оскар несколько лет подряд вручали фильмам с главными героями-извращенцами. И в данной картине тема всевозможных извращений в фильме не ограничена только дочкой-лесбиянкой, но и дополнена всевозможными эпизодами садомазо, боями с резиновыми фаллосами, анальными приключениями и так далее. Все подобные сцены ничего кроме абсурда и грязи в сюжет не добавляют, поэтому их внедрение в сюжет фильма можно объяснить только явным идейно-смысловым заказом тех, кто оплачивают производство и продвижение подобных картин.

И раз уж эти люди с точки зрения нравственного развития человека очевидно работают на деградацию общества, то стоит предположить, что и продвигаемая ими концепция мультивселенных, вероятно, тоже не является благом для человечества. Но конечно, хотелось бы, чтобы на эту тему высказались учёные из этой сферы деятельности.

PS Я смотрел этот фильм в так называемой «экранке» – то есть версии, записанной из кинотеатра и распространяемой в Интернете (защитники авторских прав пусть идут лесом). И по ходу просмотра на записи во многих местах была слышна реакция зала – например, шутки про извращения вызывали смущённый смех, где-то были возгласы удивления, а в финале звучали аплодисменты. То есть люди в итоге благодарили авторов за то, чем их «накормили».

Такая реакция зрителей свидетельствует о том, что общество в большинстве своём пока не воспринимает кинематограф как средство управления, видя в нём преимущественно внешнюю развлекательную составляющую. И именно поэтому современные фильмы используются для манипулирования массами, путём загрузки в их психику разных смыслов и идей, которые заседают в головах, не будучи оценёнными и проанализироваными.

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор

Комментарий редакции «Научи хорошему»

В качестве дополнения к рецензии приведём здесь отрывок из статьи Валерия Кичина, опубликованной на сайте Российской газеты, считающейся официальным печатным органом Правительства Российской Федерации. Она озаглавлена «Фильм «Все везде и сразу» как образ нашего сознания»:

«Идеальный образец новейшего постмодерна, соединившего под одной крышей множество кинематографических вселенных… Фильм имеет к текущей реальности самое прямое и непосредственное отношение: он демонстрирует безграничное, но вполне реальное безумие… Картина знаковая – по ней потомки будут судить о степени катастрофичности сознания наших современников».

Ругая многое из увиденного на экране, автор статьи в то же время хвалит голливудских творцов и сам фильм, воспринимая его как успешное «отражение реальности», как хороший образ «сознания современников». Валерий Кичин, как и большинство ему подобных рецензентов, не понимает, что эта самая «постмодернисткая реальность» (которая у него не вызывает симпатий) как раз и программируется через искусство. То есть авторы и заказчики фильма не столько отражают, сколько формируют выгодную себе или своим хозяевам реальность.

И главный вопрос при оценке любого произведения искусства не в том, показана ли в нём так называемая «правда жизни» или не показана, а в том – как произведение влияет на общество, какие смыслы и идеи оно несёт в массы. Ведь реальность многогранна и в искусстве можно отражать разные грани реальности, по-разному влияя на общество.

Простой пример для разъяснения этой темы:

На телеканале НТВ регулярно выходят передачи с обсуждением и демонстрацией кадров автоаварий и различных преступлений, случившихся в России за прошедшие сутки. Всё показанное в сюжетах подобных передач – это «правда жизни», потому что журналисты снимают последствия реальных происшествий (в любой большой стране каждый день случаются сотни и тысячи инцидентов, которые и можно собирать в подобные видеоподборки). В то же время постоянное акцентирование внимание миллионов телезрителей на бесчисленных несчастьях, смакование кадров с трупами и насилием – действует в целом на общество угнетающе, формирует депрессивные настроения и вредит стране. А ведь журналисты и продюсеры НТВ могли бы аналогичным образом каждый день делать подборку подвигов, достижений, уникальных успехов. И это тоже было бы «правдой жизни», но влияло бы на зрителей положительно: вселяло бы веру в хороших людей, в светлое будущее, подавало положительный образец для подражания.

Ключевая мысль данного примера в том, что вопрос показана на экране «правды жизни» второстепенен по сравнению с тем, как та или иная информация влияет на общество. А потому и не уместно восхищаться фильмом, который показывает «правду», но вредит зрителям.