Испытания Ил-114. Время. Эфир 18 апреля 1990
Испытания Ил-114. Время. Эфир 18 апреля 1990
Репортаж Л.Кушнаренко об испытаниях нового самолета Ил-114 для местных линий. Интервью начальника ОКБ И.Катырова, интервью заместителя главного конструктора Н.Таликова. В студии – журналист Леонид Элин.
Информационный сюжет программы “Время”. Эфир 18.04.1990 г.
Главная редакция информации, 1990 г.
#гостелерадиофонд #новости #самолеты #ИЛ114
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