Сколько продлятся Тёмные Века? Два условия выхода из суперкризиса
Что сейчас происходит и сколько продлится глобальная нестабильность – свою оценку даёт аналитик Сергей Борисович Переслегин.
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