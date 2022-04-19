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Сколько продлятся Тёмные Века? Два условия выхода из суперкризиса

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Что сейчас происходит и сколько продлится глобальная нестабильность – свою оценку даёт аналитик Сергей Борисович Переслегин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w2QpfWGiJN4
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