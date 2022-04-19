Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активов за рубежом. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и судебные иски, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», – сказала она.

Глава регулятора отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля. «Были введены эти нормы валютного контроля. Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть [была бы] не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала», – пояснила Набиуллина.

Страны Запада после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели масштабные санкции против России. Одной из мер стала заморозка валютных резервов. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, заблокированными оказались примерно 300 млрд долларов. «Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объём резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд долл. резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – сказал он 13 марта в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия 1»), отметив, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены.

Сам Банк России назвал такой объём резервов на текущий момент достаточным, а вкупе с усилением валютного контроля монетарным властям удалось купировать риски для финансовой стабильности страны.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, своим решением Запад нанёс серьёзный удар по всей глобальной экономике и по доверию к доллару как к основной резервной валюте.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Интерфакса», «РГ»