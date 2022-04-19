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Белый террор. Колчак против крестьян/Илья Ратьковский и Егор Яковлев

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Продолжение цикла об истории белого террора. В этом раз Егор Яковлев и Илья Ратьковский беседуют о времени правления адмирала Колчака. Из-за чего главным противником его власти стали крестьяне? Почему политика террора японских интервентов стала образцом для подражания? Как в наши дни пытаются заретушировать преступления белых генералов?
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ИльяРатьковскийЦИ #колчак

Записаться на экскурсии Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip

Заказать книгу Ильи Ратьковского «Гражданская война в России. Охота на большевистских вождей»: https://digital-history.ru/seriya_cifrovaya_istoriya/31499-grazhdanskaya-voyna-v-rossii-okhota-na-bolshevistski

Книга «Японская интервенция 1918-1922 в документах» под ред. И. Минца: https://disk.yandex.ru/i/ckX7eWNrVMF8Xg

Книга «Красная голгофа. Сборник»: https://disk.yandex.ru/i/yPtrMPUMqDaKuQ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZVR8wyGyBRk
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