Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео с задержанным главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», – сказал он.

Стоит отметить, что в обращении политик назвал украинских националистов, отказавшихся сложить оружие, «защитниками Мариуполя» – как их называют задержавшие его представители киевского режима. Также Медведчук утверждает, что из Мариуполя нет выхода через гуманитарные коридоры, вместе с тем Минобороны РФ неоднократно объявляло о возможности для выхода.

Напомним, на прошлой неделе украинские власти сообщили о задержании лидера ОПЗЖ. Позднее Зеленский предложил обменять его на пленных украинских военных. Супруга Медведчука Оксана Марченко записала несколько видеообращений, в которых заявила, что её муж задержан по политическим мотивам. Процесс над ним она назвала «судилищем» и «расправой над неугодным политиком». Женщина попросила Путина помочь в обмене Медведчука. Она также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Также она обратилась к родным попавших в плен британцев с призывом попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на её мужа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно проинформируют СМИ в случае, если глава Российского государства отреагирует на обращение супруги Медведчука.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Медведчук не является гражданином РФ и в Москве не в курсе, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков также уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

По материалам «Интерфакса», РИА Новости, ТАСС, НТВ