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Печальный праздник. Протоиерей Андрей Ткачёв

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hC1nRGJeEOg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 773 531
    Ленид два часа назад

      Про каких “людей” говорит Ткачев, которые казнили Великого Учителя Иисуса?
      Почему не сказать прямо, что это были евреи, по наущению их Яхве-Иеговы, дьявола, который присвоил себе звание “бога”.
      И до сей поры наша РПЦ призывает людей поклоняться этому дьяволу, присвоив ему имя “Господь”.
      А Христа представляют висящим на кресте, то-есть уже не живым.
      Какой смысл поклоняться мертвому?

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