Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР. Речь идет об интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу BBC, в котором он заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Зеленский рассказал также о достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения. «Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», — сообщили в СКР. Как говорится, поживем — увидим.

Судя по общественным настроениям в нашей стране, можно сказать: российский народ воспринял бы уголовное дело против Зеленского и К⁰ как акт справедливого возмездия. Думаю, к нему присоединилось бы и подавляющее большинство украинцев. Тем не менее возникает вопрос: почему Следственный комитет заинтересовался только персоной Зеленского? Да, именно он назначен Западом на роль главного злодея, то есть, называя вещи своими именами, на роль козла отпущения. Однако ни он со всем его безбашенным окружением, ни, тем более, его покровители в Вашингтоне, Брюсселе и других европейских столицах не отважились бы на открытое столкновение с Россией, обладающей самым мощным ядерным потенциалом. В таком случае о подготовке к какой войне завил пан Зеленский, причем, с участием «союзников»?

Не далее как в минувшую субботу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила об этом практически открытым текстом. Она заявила, что Германия, наряду с США, вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет. «По подтвержденной информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть по меньшей мере из 30 биологических лабораторий, где, среди прочего, проводились опасные научно-исследовательские изыскания», — сказала Захарова в интервью RT. И подчеркнула, что это во многом мотивирует Берлин «проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в попытках приписывания» России планов по применению биологического и химического оружия на Украине.

Заметим, что благодаря специальной военной операции российских войск удалось получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины, подтверждающую многочисленные нарушения Конвенции о запрещении биологического оружия. Дальнейшая раскрутка этой ядовитой истории позволяет выявлять и других ее участников.

Так, Министерство обороны России озвучило список должностных лиц США и Евросоюза, которые причастны к реализации военно-биологических программ на Украине. Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) занимает гражданин США Куртис Белаяч, по данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова. Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения.

УНТЦ распределял гранты для исследований в интересах Пентагона, в том числе в области биологического оружия. С 2014-го по 2022 г. центр в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) реализовал более 500 научно-исследовательских проектов. «Американских кураторов прежде всего интересовали исследования, имеющие двойное назначение», — уточнил Кириллов. США за последние годы выделили более 350 млн долл. на деятельность УНТЦ. Многие исследования были направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителей экономически значимых инфекций (патогенный грипп птиц, африканская чума свиней). «Американских кураторов, прежде всего, интересовали исследования, имеющие двойное назначение, например, проект 6166 “Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения”, проект 9601 “Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский союз», — говорил Кириллов.

Любопытную ремарку сделал по этому поводу генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн», — написал он своем Telegram-канале. Напомним: с марта 2017 г. по апрель 2018 г. он возглавлял правительственную комиссию по вопросам био – и химбезопасности. Уже тогда в центре ее деятельности были вопросы окружения России американскими биолабораториями. По мнению Рогозина, целью биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения.

В рамках проекта «Совместная биологическая программа» на все военно-биологические объекты Центрального санитарно-эпидемиологического управления (ЦСЭУ) МО Украины на должности кураторов были поставлены американцы. Украинцы не справлялись, что ли? Отнюдь нет, держитесь крепче — для того, чтобы проводить над военнослужащими ВСУ смертельно опасные биологические эксперименты.

И с 2021 г. Пентагоном выполняется проект «Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооружённых силах Украины» с объёмом финансирования 11,8 млн долл. Таким образом, украинские военные были отданы собственными властями на экспериментально-опытное заклание заокеанским убийцам. При этом, заметьте, армия Украины преимущественно состоит из славян, что очень удобно для испытаний генетического оружия, поскольку главной целью США является нанесение ущерба России и её армии.

В рамках проводимых над военнослужащими ВСУ экспериментов изучались особенности иммунитета восточных славян и поиск устойчивых к антибиотикам инфекций, характерных именно для этого региона. Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции с Украины в НИИ имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу. Эксперты считают, что украинские и американские специалисты, таким образом, возродили практику нацистской Германии. Как, собственно, и германский нацизм на территории Украины, который был скромно назван интегральным национализмом, а проще — бандеровщиной.

«За такие преступления в Нюрнберге немецкие врачи-убийцы были казнены через повешение. Если американцы будут взяты с поличным, их тоже ждет незавидная судьба», — отмечал известный эксперт по химическому и бактериологическому оружию Игорь Никулин. Такого же мнения придерживается глава евразийского аналитического клуба по биолабораториям Никита Мендкович, у которого действия Запада и Украины вызывает трагические исторические ассоциации. «Экспериментами на пациентах психбольниц известны немецкие фашисты в период Второй мировой. Этому трудно найти этическое оправдание, это безусловно проявление биологической жестокости. Тут трудно что-то новое сказать, всем стало ясно: на Украине действует неонацистский режим, который во многом повторяет практики немецкого фашизма», — убежден он.

Вместе с тем эксперты напоминают, что биологическое оружие не состоит только из опасных патогенов, его еще надо доставить в район применения. Стало известно о запросах украинского промпредприятия «Мотор Сич», где когда-то производились ракеты, к турецкому производителю «Байрактаров» о возможности распыления с них аэрозолей. Можно сказать, что киевский режим разрабатывал средства доставки биологического оружия, как теперь стало понятно, с возможностью использования его против России, заявили в российском военном ведомстве. Уже в начале 2022 г. через посредников Киев закупил более 50 беспилотных летательных аппаратов, которые могут использоваться для распространения биологического и химического оружия. Об этом 14 апреля заявил на брифинге в Минобороны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Закупленные БПЛА предназначались для распыления биологических рецептур и токсичных химикатов. По словам генерала, в украинских лабораториях «патогены нарабатывались в промышленных количествах». Дроны в таком случае могли бы использоваться на территории Брянской, Курской и Ростовской областей.

Никита Мендкович говорит, что целью могли стать как посевы, так и люди. Вызывает озабоченность тот факт, что ранее на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 л. и оборудованием для распыления рецептур. Но куда делись остальные турецкие БПЛА? Ответа нет, значит, биологическая опасность сохраняется.

Она не исчезла еще и потому, что организаторы производства отравы рассматривали также, так сказать, естественные средства доставки. Как отмечал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, в лабораториях Украины изучали возможности распространения холеры, брюшного тифа и гепатита через водные пути. В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем, говорил генерал. Анализ карты водных ресурсов Украины показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акваториях Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы — Белоруссии, Молдавии, Польше. Кириллов добавил, что была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы вывезли позже в США. А признания, сделанные заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время слушаний в сенате США, прозвучали как признания, мягко говоря, нарушителя международных правовых актов. «Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — сказала она.

В свою очередь, Никулин считает, что раскрытие документов дает понять — коллективный Запад может вести не только информационную и экономическую, но и биологическую войну. «История на Западе будет максимально замалчиваться. Но если Россия, Китай и пострадавшие от биологической агрессии со стороны США страны объединят усилия, то думаю, что у нас получится придать этим обстоятельствам самое серьезное значение. Вплоть до юридического», — отмечает эксперт. По его словам, важно также появление конкретных фамилий: «Мир должен знать своих “героев”. Только гласность может предостеречь американцев, немцев и других, кто мечтает о реванше и надеется победить в Третьей мировой. Это для них безнаказанным не останется».

В любом случае пора ставить вопрос о грубом нарушении режима нераспространения биооружия. Это уже можно трактовать как преступление против человечности, ответственность за которое будут нести украинские исполнители и их американские руководители.

Военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий на Донбассе Сергей Леона подчеркивает: «В Освенциме и Майданеке раньше неугодные нации жгли в печах — сейчас их решили «сжечь» патогенным вирусом. Как говорится, дешево и эффективно. А главное — никто бы ничего не понял. Человечеству были бы уготованы новые Майданеки, Освенцимы и Заксенхаузены — только в виде лабораторий и пробирок. Первым, видимо, должен был сгинуть без остатка весь славянский народ. Потом, глядишь, наступило бы время других непокорных». Он уверен, что перед этими замыслами меркнет даже «чума двадцатого века» — немецкий фашизм. Фашисты хотя бы планировали сохранить часть славянского этноса — для того, чтобы те были их рабами. «Новые фашисты», по всей видимости, не оставляли им этого шанса в принципе».

Очевидно, что Украина и США готовили против России бактериологическую войну. И появляются вполне определенные параллели с недавним прошлым. Скажем, в сборнике документов для Нюрнбергского процесса есть главы «Истребление гитлеровцами советских людей путём заражения сыпным тифом» и «Умышленное распространение немецко-фашистскими палачами эпидемии сыпного тифа среди советского населения».

Только на Украине фашисты создали 50 гетто и более 180 крупных концентрационных лагерей, в которых «в связи с поражениями германской армии на советско-германском фронте и с изменившейся обстановкой, начали широко практиковать новые зверские способы истребления советских людей. Одним из таких способов является распространение эпидемии сыпного тифа среди советского населения и частей Красной армии».

В Третьем рейхе имелись большие запасы бактерий сыпного тифа. В случае массового их использования необходимо было разработать вакцину для обеззараживания немцев. Разработкой вакцины против тифа занялся доктор Пол. Первыми, кто испытал на себе действие вакцин, стали узники Бухенвальда. У фашистов уже с июля 1941 г. была возможность сделать солдатам вермахта прививку от сыпного тифа. Выяснилось, что всю войну на Украине для немцев вакцину производил польский профессор немецкого происхождения Рудольф Вайгль совместно с его украинскими сотрудниками и украинскими добровольцами.

Едва немцы заняли Львов, Институт изучения тифа и вирусологии Вайгля сразу же принял новую власть нацистов и стал производить вакцину от тифа для армии Третьего рейха. Когда в конце 1941 г. Германии понадобилось еще больше доз сыпнотифозной вакцины, Вайгль открыл ещё один, второй на Украине завод-институт по её производству. Для этого Вайгль набрал тысячу украинцев-доноров, которые, выращивая на собственном теле вшей, кормили их собственной кровью. И все это для производства вакцины германской армии. Когда Красная армия очистила от оккупантов Украину и Белоруссию, то выяснилось, что в сравнении с 1940 г. на Украине заболеваемость сыпным тифом при немцах повысилась в 28 раз, а у белорусов в 44 раза. Не этого ли хочет украинскому народу нынешний киевский режим? Очень на то похоже.

На Украине давно звучали призывы к власти проверить, что происходит в американских биолабораториях, и закрыть их. На сайте президента страны был размещены петиции перепуганных граждан. В них упоминаются сотни случаев заболеваний редкими и давно побежденными заболеваниями на территории Украины, десятки случаев смертей от них.

Зеленскому и его подельникам на все эти петиции было глубоко наплевать. Как же! «Белые люди» позволили ему с подельниками порулить территорией Ukraine. И он смотрел на своих соотечественников как на быдло, для которого большая честь, если иноземные господа будут проводить на них испытания на… выживаемость. Кстати, не на его ли совести, если она у него есть, и те тысячи смертей, кроме погибших на войне, которые были зафиксированы после определенных биологических опытов? Таким образом, его признание ВВС дорого обойдется не ему одному. Война, как мы сегодня понимаем, готовилась не только против России: для биологического оружия театр военных действий — весь мир. Что фактически он и заявил со всей своей клоунской простотой, которая, как говорится, хуже воровства. «И если быть совсем с вами откровенным, о некоторых вещах мы договаривались с некоторыми странами еще в декабре. Мы договаривались о некоторых вещах в январе», — сказал он несколько дней назад телеканалу ВВС. Теперь Следственному комитету России предстоит большая работа.





