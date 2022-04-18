◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



◽️ Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов. В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.



◽️ Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

◽️ Кроме того, в районе Буда ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат.



◽️ Армейской авиацией уничтожено 8 танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка.



◽️ Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер». Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.



◽️ Российские артиллерийские подразделения в течении ночи нанесли удары по 315-ти объектам украинских войск.

Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.



◽️ Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта ИЗЮМ и один Су-25 в районе Авдеевки. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населённому пункту Чернобаевка.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники.