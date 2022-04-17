Последние события на рынке золота: что нужно знать. В. Большаков, И. Нагаев
Что означает отмена НДС для золотых слитков. Насколько вырастет цена золота после 2024 года. Почему скоро вырастет серый и чёрный рынок драгметаллов. Российский рынок золота отрывается от западного: в чём опасность? Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Нагаев и аналитик Всеволод Большаков.
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Вообще экономика чудная вещь ,кто её понимает?но пишут многое и многие,вот интереная мысль..про показатели роста:
“А теперь переведём ситуацию на нашу конкретику. Если говорить о внутреннем росте производства, импортозамещении и т. д. , то все выглядит прекрасно. Но обращаемся к картине целиком. В 21-м году импорт 230 млрд. долларов, экспорт более 400-т. Почти 190 ярдов профицита.
Год 22-й, наши дни. В следствие санкций импорт вряд ли даже вместе с «серым» превысит 150 млрд. А экспортные цены на большую часть нашей номенклатуры выросли от 50 до 100%. То есть профицит торгового баланса даже с учетом возможных ограничений если ничего не делать может составить порядка 400 млрд. То есть наша экономика генерирует огромные деньги, которые не может ни потратить (импорт), ни инвестировать (экспорт капитала), ибо сразу отнимут и даже спасибо не скажут. Ну и зачем нам такой рост, который кроме возможной инфляции на гране «гипер» ничего не даёт?
Смех смехом, но в текущих условиях нам жизненно необходимо добровольно всеми силами минимум вдвое сокращать экспорт энергоносителей. Не для наказания супостатов, а просто для того, чтобы сохранить стабильность экономики внутри страны. Но это при условии, что в обмен на танки, ракеты и прочее вооружение, воюющее против нас, мы не хотим осчастливить наших «заклятых партнеров» многомиллиардными подарками. Что касается импортозамещения, оно, разумеется, полезно, только не надо забывать, что оно работает на сокращение импорта, что ещё больше увеличивает бессмысленный в наших условиях профицит вт-баланса.