Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Трусливая и подлая страна Пиндостан. Грабить для них это достоинство. Кушать хочется, а с Россией облом. Кто виноват? Русские не дают себя скушать, они же там решили, что нас должно остаться двадцать миллионов. Они считают себя хозяевами планеты Земля, кто это озвучил находится в могиле. Тэтчер её фамилия, полоумная девочка? Нет . Она считала себя директором планеты, концлагерь, где в мире истерика. Вся мировая закулиса борется со всем русским. Боритесь ********, боритесь. Я не оговорился ********, пока вы боритесь с Россией, мир растёт. Китай , Индия, Пакистан. А там ещё Вьетнам и прочие Таиланды. Боритесь с Россией тупорылые.