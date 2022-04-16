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Операция Динамо Позор Англии

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kcAEFGwGkDY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 158 122
    Владимир zzz два часа назад

      Трусливая и подлая страна Пиндостан. Грабить для них это достоинство. Кушать хочется, а с Россией облом. Кто виноват? Русские не дают себя скушать, они же там решили, что нас должно остаться двадцать миллионов. Они считают себя хозяевами планеты Земля, кто это озвучил находится в могиле. Тэтчер её фамилия, полоумная девочка? Нет . Она считала себя директором планеты, концлагерь, где в мире истерика. Вся мировая закулиса борется со всем русским. Боритесь ********, боритесь. Я не оговорился ********, пока вы боритесь с Россией, мир растёт. Китай , Индия, Пакистан. А там ещё Вьетнам и прочие Таиланды. Боритесь с Россией тупорылые.

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