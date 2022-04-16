0:00 — об ответном ударе по центру принятий решений

2:53 — о предупредительном ударе по ядерному полигону США в Неваде

5:13 — о затонувшем крейсере «Москва»

7:49 — могут ли «российские» олигархи избежать конфискации денег на западе

10:26 — о судьбе золотовалютных резервов России

12:03 — о заявлении Кадырова про удар по центрам принятия решений

13:44 — что имел ввиду Жозеп Боррель

18:30 — надолго ли затянется спецоперация на Украине

19:50 — о создании ГКО в Донецке, и Госбанка в Луганске

26:55 — о способах

27:50 — что делать с ютубом

31:05 — как должна выглядеть наша Победа на Украине

34:40 — про подачу иска на Горбачева 22 апреля

39:24 — о правовой оценка по ликвидации СССР

Друзья, добрый день. Мы в эфире Беларусинфо и сегодня с Анатолием Александровичем Вассерманом мы пообщаемся о ситуации на Украине. Анатолий Александрович, добрый день.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, вот буквально позавчера были обстреляны погранпереходы в Курской и Брянской областях и удары по нашей территории продолжают наноситься. Вот как вы считаете, были заявления Минобороны, что мы будем отвечать и отвечать будем по Центрам принятия решений. Вот когда мы и как должны ответить и где находятся эти центры принятия решений?