Белрусинфо 15.04.2022
0:00 — об ответном ударе по центру принятий решений
2:53 — о предупредительном ударе по ядерному полигону США в Неваде
5:13 — о затонувшем крейсере «Москва»
7:49 — могут ли «российские» олигархи избежать конфискации денег на западе
10:26 — о судьбе золотовалютных резервов России
12:03 — о заявлении Кадырова про удар по центрам принятия решений
13:44 — что имел ввиду Жозеп Боррель
18:30 — надолго ли затянется спецоперация на Украине
19:50 — о создании ГКО в Донецке, и Госбанка в Луганске
26:55 — о способах
27:50 — что делать с ютубом
31:05 — как должна выглядеть наша Победа на Украине
34:40 — про подачу иска на Горбачева 22 апреля
39:24 — о правовой оценка по ликвидации СССР
Друзья, добрый день. Мы в эфире Беларусинфо и сегодня с Анатолием Александровичем Вассерманом мы пообщаемся о ситуации на Украине. Анатолий Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, вот буквально позавчера были обстреляны погранпереходы в Курской и Брянской областях и удары по нашей территории продолжают наноситься. Вот как вы считаете, были заявления Минобороны, что мы будем отвечать и отвечать будем по Центрам принятия решений. Вот когда мы и как должны ответить и где находятся эти центры принятия решений?
Вот беда именно в том, что толком не известно где находятся эти самые центры. Ну, то есть понятно, что один, собственно, главный из этих центров находится в городе Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Но и там есть резервный центр под горой Шайенн. Там находится Центр управления всеми стратегическими ресурсами вооруженных сил Соединённых Государств Америки. И есть такое мнение, что там же находится один из запасных кабинетов верховного главнокомандующего президента Соединённых Государств. Что же касается Украины, то большая часть закрытых Центров принятия решений там построена, конечно ещё в советское время. И об их расположении нам известно. Но есть основания считать, что Украина за время своей независимости построила ещё несколько подземных бункеров. И места их расположения пока не известны, так что дело скорее за разведкой. Поскольку бить по Вашингтону, пока наверное ещё рановато, там ещё есть шансы, что люди одумаются не доводя до этого…