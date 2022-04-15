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Прощание с ракетным крейсером “Москва”

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В Севастополе сегодня прошла акция прощания с ракетным крейсером "Москва", который вчера затонул после пожара и последующего взрыва боеприпасов.



Спи спокойно, ветеран. В отличие от БПК "Керчь", который попилили на иголки, ты погиб на войне.

PS. На фото, Леонид Ильич Брежнев во время посещания ракетного крейсера "Слава" (будущая "Москва").

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7560686.html
Метки: война на море, война на украине, Москва, севастополь, Украина, черноморский флот
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