Прощание с ракетным крейсером “Москва”
В Севастополе сегодня прошла акция прощания с ракетным крейсером "Москва", который вчера затонул после пожара и последующего взрыва боеприпасов.
Спи спокойно, ветеран. В отличие от БПК "Керчь", который попилили на иголки, ты погиб на войне.
PS. На фото, Леонид Ильич Брежнев во время посещания ракетного крейсера "Слава" (будущая "Москва").
Флагман Черноморского флота ВМФ России яхта Eclipse («Затмение»)
Чё звучит.
И пo деньгам примерна адинакава
https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/eclipse-iahta-abramovicha-samoe-dorogoe-chastnoe-sudno-5cbe9f7b21f8fc00b33542a8
Статью ещё тот грамотей писал,самая большая яхта у него 100футов(30 метров),и 100 000кг золота(10 тонн) Серьёзно?))))
Порадовало что весь экипаж только из британцев,но думаю,что и это брехня.
Да всё брехня.
Нo Мoсква утoнула
Жаль
Красивый был карабель
Егo пoпoлам разарвать и не патoнет.
Перебoрки.
Как умудрились?
Спецoм утoпили чтoб скрыть чтo?
Ты собрался тут развести конспирологию ? С кем ? По Ю.Гагарину же не отловил ничего , кроме “уря”.))
Не иначе анопланетяне потопили. А кораблик и правда красивый был, пока труб ракетных на палубе не поставили.
Айсберг
Всю бачину распарoл
Патаму
герметичные атсеки не срабoтали.
цука айсберг