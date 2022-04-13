Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Обмен украинцев на украинцев

362 2


Обмен украинцев на украинцев

1. Зеленский вчера ночью вылез и открыто предложил поменять захваченного в заложники Медведчука на пленных в Мариуполе.
2. Как уже ранее писал, Медведчук был захвачен в заложники уже давно и его придерживали, и судя по внешнему виду, вполне могли пытать.
В данном случае его явно вытащили на свет под ситуацию в Мариуполе, где ускоряется сдача в плен солдат и офицеров окруженной группировки ВСУ. Зеленский и Аваков этого даже не скрывают. Попытки с вертолетами, кораблями, гуманитарными коридорами и прорывами не удались – в ход пошли заложники.
3. Стоит отметить, что речь идет о захвате в заложники лидера одной из бывших оппозиционных партий (ныне ликвидированной), никаким судом не осужденного. Разумеется, "демократические СМИ" это тоже проигнорируют, как проигнорировали закрытие каналов и партий, включая партию самого Медведчука, которая была партией №2 на Украине до начала кампании по ее уничтожению.
4. Также стоит отметить, что "президент Украины" захватив в заложники гражданина Украины, пытается им торговать, чтобы поменять на других граждан Украины. Такая вот "война с Россией", где украинцев предлагют менять на украинцев.
5. Разумеется, обмены Медведчука на каких-то военных, тем более иностранных, нецелесообразны – их ценноcть просто несравнима.

Идеальным ответом было бы нечто в духе "Вопрос обмена военнопленных солдат ВСУ на захваченного украинскими властями в заложники гражданина Украины Медведчука не обсуждается. Разгром брошенной Зеленским в Мариуполе группировки ВСУ будет продолжаться в плановом режиме".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7556046.html
Метки: война на украине, ДНР, Зеленский, лнр, мариуполь, медведчук, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Украинцы не доросли, чтобы понимать многоходовые комбинации дрессировщиков с Запада
В. Авагян: Экономически Украины не существует...
Новости Украины и Новороссии 16 октября 2020
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2017
Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2017
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 23054 19200
    марина три часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=Ot0GB3Ssu0s&t=603s

      • 23054 19200
        маринамарина три часа назад

          Медведчук – украинский гражданин, политик и известная личность. Его арест, а тем более истязания в тюрьме, а потом и предложение обмена, фактически ставят киевский режим на один уровень с террористическими организациями. К тактике использования живого щита из мирных граждан в ходе боевых действий теперь добавится и второй признак терроризма – захват заложников. Поэтому чем дольше Медведчук находится в заложниках у Зеленского, тем выгоднее России. Теперь мы можем требовать допуска к нему Красного Креста, представителей правозащитных организаций, постоянно муссировать этот вопрос в ООН и на других международных форумах. Так что, сделав свой хитрый ход Зеленский сам себе расставил ловушку. Захлопнется эта ловушка или нет, зависит теперь от Путина.

          1
          1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru