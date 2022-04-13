Более 80% россиян считают себя счастливыми
Большинство опрошенных россиян (83%) заявили, что чувствуют себя счастливыми в той или иной степени. Такие данные следуют из результатов социсследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Определённо счастливыми в марте 2022 года себя назвали 37% российских граждан, скорее счастливы ещё 46%. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14% россиян», – говорится в сообщении пресс-службы центра. Индекс счастья в марте по сравнению с ноябрём 2021 года снизился на три пункта, до 68. Но за год, с марта 2021-го, этот показатель вырос на четыре пункта. ВЦИОМ рассчитывает индекс как разницу суммы положительных и отрицательных ответов на вопрос: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Показатель измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. В ходе опроса респонденты сообщили, что их окружают в основном счастливые люди (43%) или счастливых и несчастных в окружении поровну (40%). Лишь каждый десятый видит вокруг в основном несчастливых людей. Социологи...
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