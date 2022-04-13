Служба безопасности Японии исключила украинский националистический батальон «Азов»* из справочника по международному терроризму за 2021 г. Почему было принято такое решение, причем задним числом? Как пояснили в спецслужбе, предыдущие оценки о признании этого полка (давно не батальон) национальной гвардии неонацистской организацией оказались ошибочными. С кем, как говорится, не бывает? К тому же это не первый «благородный» жест японцев в сторону Киева.

Несколькими днями ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси находился в Польше с официальным визитом в качестве специального посланника премьер-министра Кисиды Фумио. Он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром страны Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Збигневом Рау. Стороны договорились делиться последней информацией об Украине и работать в тандеме, чтобы поддержать граждан этой страны, которые были вынуждены уехать.

Умиляет фраза о работе в тандеме: где Япония и где Украина? Потому очень трогательно прозвучало заявление Хаяси о том, что он увезет с собой на правительственном самолете прямехенько в Токио… 20 украинцев, так как у них, дескать, не было средств добраться до Японии. (И увез!).

Что это за украинцы и откуда они появились в Польше да еще рядом с японским министром, не уточняется. Зато Хаяси подчеркнул, что решение принято «из гуманитарных соображений» и правительство Японии окажет поддержку этим людям, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности «вдали от своего дома».

И добавил, что его страна приняла уже более 300 украинских беженцев (по военным меркам, это батальон). А почему им может угрожать опасность вблизи «своего дома»? Что такого страшного натворили они опять же рядом со «своим домом», хотя, наверное, надо говорить «в своем доме», из-за чего вынуждены убегать как можно подальше?

Вполне логично предположить, что их пугает приближающаяся денацификация, которую несет замученной нацистами Украине российская армия. Ситуация очень похожа на ту, что сложилась после войны, когда военных преступников — предателей и немецких нацистов — прятали от советского суда в тех европейских странах, что были оккупированы союзными армиями, многих из них потом переправили в США. Тогда же американцы тайком вывозили за океан военных преступников из милитаристской Японии, спасая их от международных трибуналов.

Кстати, официальной целью визита спецпредставителя Токио была названа подготовка Японии к приему эвакуированных граждан Украины. Сколько их там будет укрыто, пока неизвестно, но остатки реабилитированного в Японии нацистского полка «Азов», разбитого в Мариуполе, вполне смогут вскоре примерять кимоно, пить саке и любоваться цветущей сакурой. Вместо того чтобы предстать перед донбасским судом. На руках этих нелюдей кровь тысяч невинных людей, причем преимущественно своих соотечественников, — прежде всего, тех, кто не принимает их нацистскую идеологию. В отличие от японцев, которые массово уничтожали народы «низших» рас.

Кровавый путь специального подразделения «Азов»* Национальной гвардии Украины начался в 2014 г. вскоре после государственного переворота в Киеве. В его состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, и не только граждане Украины, но и наемники из других стран. С того же, 2014-го, «Азов»* участвовал в военной операции в Донбассе, оккупировал и Мариуполь. В России против его боевиков возбудили ряд уголовных дел по статьям «Похищение человека», «Истязание» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

На фронте «Азов»* ничем особым не отличился, он стал широко известен своими зверствами над мирным населением. Так, в мариупольском аэропорту батальоном был создан концентрационный лагерь смерти, где в течение многих лет пытали и убивали мирных жителей Донбасса. О количестве замученных там людей, возможно, узнаем только после того, как будут вскрыты массовые захоронения.

Приведу лишь несколько примеров из воспоминаний тех узников, которым чудом удалось выжить (текст приводится в оригинале).

«Мясник и Доктор — они между собой себя так называли. В первую очередь они получали наслаждение. Больше наслаждение получали, чем какие-то вопросы задавали… Отсюда со стенки выходили провода сварочные – два кабеля выходило. Вот здесь я лежал на полу. Обливали водой пол, подключали сварочник к гениталиям, подключали к пятке».

«Они когда обычно с боевых приезжали, приезжали злые. По одному кого-то выдергивали и вот здесь играли в футбол. Одного человека человек десять пинали — катали по полу. Развлечение у них такое было».

«Я не замерял ни расстояние, ни время — сколько вели меня. У меня ушла земля из-под ног и я упал в яму с телами человеческими. Там было тел шесть-семь приблизительно. Жара, август месяц. Запах разложения шел, я там провел ночь. Утром меня оттуда вытащили и еще дальше повели расстреливать».

«У меня был мешок на голове. Сейчас даже вспомнить сложно. Там есть зал, где меня душили, где топили, где эта емкость с водой».

«Когда задавали вопросы, когда я отказывалась отвечать, мешок полиэтиленовый большой черный, который у меня был на голове и скотчем перемотанный вокруг глаз. Вот свисали концы и этим пакетом меня душили. Помню, что была большая металлическая бочка, что меня два человека и прямо туда головой. Топили, пока не потеряла сознание».

Это еще не самые страшные рассказы, но и от них кровь стынет в жилах. Особой темой в этом ряду преступлений против человечности стоят издевательства над российскими солдатами, попавшими в плен к украинским боевикам. И совершенно отдельный разговор — систематические, на протяжении ряда лет артиллерийско-ракетные обстрелы населенных мирных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли тысячи людей (только по данным ООН, более 15 тыс.) Отдельный потому, что и в этих злодеяниях, и в пытках наших солдат, участвовали военнослужащие ВСУ. Точно так, как в былые времена «простые» солдаты вермахта, которых фюрер освободил от такой химеры, как совесть, сжигали наши города и села, десятками и сотнями убивали невинных советских людей. До какой степени надо оскотиниться, чтобы превращать землю своей страны в выжженную пустыню?! Нынешние преступления украинской военщины тоже не имеют срока давности. Как и немецко-фашистских солдат.

Конечно, в Европе об «Азове»* знают немало (и других нацистских батальонах тоже), однако там декларируют, что на Украине нацизма нет. Даже несмотря на то, что на свои шевроны бойцы батальона «Азов» нашивают «вольфсангель», так называемый волчий крюк, изображение которого в нацистской Германии принадлежало 2-й танковой дивизии СС «Дас Райх», о чем не забыли не только немцы. Неудивительно, что боевые изображения бойцов «Азова»*, которые украинская делегация привозила в Совет Европы, вызвали там оторопь. Но даже тогда европейцы лишь робко предположили, что «нацизм на Украине, наверное, есть». При этом в батальон совершенно открыто потянулись поклонники национал-социализма со всего мира. Была в «Азове» даже т.н. интернациональная бригада, в которую входило несколько десятков разноплеменных праворадикалов. «Пострелять» приезжали боевики из Франции, Италии, Белоруссии, Канады, Швеции и Словении.

Еще в 2015 г. Конгресс США запретил Пентагону поставлять вооружение и тренировать боевиков «Азова», назвав их «омерзительным нацистским формированием».

А швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому изданию так охарактеризовал этот полк: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны “Азов” в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 г., они зверствовали по всему Донбассу. Нацбаты, такие как “Азов”, занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Здесь нашли свое место все садисты, желающие поохотиться на людей».

При этом определенные круги на Украине оказывали им финансовую поддержку. Прежде всего — это миллиардер, бывший губернатор Днепропетровской области (позже — «кошелек» Зеленского) Игорь Коломойский, бывший губернатор Донецкой области миллионер Сергей Тарута (из клана Ахметова), и основной источник — бюджет МВД страны. Схема, согласитесь, подобна той, что обеспечила приход к власти Гитлера. Судя по всему, и цели были такие же, как у его последыша Степана Бандеры, который говорил: «Наша власть должна быть страшной». А бандеровский «генерал» (хауптманн СС), т.н. главнокомандующий УПА (запрещена в РФ) Роман Шухевич так объяснял кровавые методы борьбы бандеровцев: «Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего ужасного в этом нет».

Вообще на Украине от рук фашистов погибли 5 млн 300 тыс. мирных граждан. Из этого числа бандеровцы зверски замучили 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 500 тыс. украинцев, 450 тыс. советских военнопленных и примерно пять тысяч своих же «недостаточно активных и национально сознательных» членов УПА*.

На днях по российскому ТВ показали очередную киевскую «агитку», на которой девушка в вышиванке, с веночком и лентами на голове серпом перерезает горло русскому солдату, на манер боевика ИГ (организация запрещена в РФ). Одним махом. Спокойно, даже равнодушно. Только в правом уголке рта появляется капля крови. Как у вампиров. И здесь тоже возникают вполне определенные параллели с прошлым.

В годы войны, по признаниям бандеровцев, девушек готовили «по медицинской части». Они практиковались в навыках полевой медицины — наложении шин на сломанные конечности, перевязывании и даже зашивании ран. В качестве объектов для таких тренировок использовали захваченных бандитами советских солдат или кого-то из непокорных местных жителей. Им специально ломали руки и ноги, наносили серьезные раны, а после этого «милосердные сестрицы» приступали к «лечению». Практически всегда оно заканчивалось смертью: когда надобность в таком «учебном пособии» отпадала, его умерщвляли. Как призналась годы спустя в своем покаянном письме одна из женщин, находившихся в бандеровской банде, «нам был дан приказ: евреев, поляков, русских пленных и тех, кто прячет их, всех душить без пощады».

Как видим, у бандеровцев мало что меняется, и прежде всего — сами бандеровцы. Даже если теперь они и пишутся с приставкой «нео». И как сегодня, однажды бандеровцы уже были хозяевами Киева. Они вошли в город 23 сентября 1941 г., а 28 сентября расстреляли в Бабьем Яру 350 тыс. киевлян, в числе которых 50 тыс. детей! Среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН* и только 300 немцев!

Страшной, мученической смертью ежедневно умирали тысячи украинцев. Каждое убийство националисты превращали в изощренную пытку. Позже, когда следственные бригады НКВД расследовали преступления бандеровцев, они составили список из 135 пыток, наиболее часто применяющимися в ОУН – УПА (запрещена в РФ) к мирному населению. Самыми «простыми» среди них были: вбивание большого и толстого гвоздя в голову; пробивание заостренной толстой проволокой насквозь от уха до уха… К более «сложным» относились: перепиливание туловища пополам плотницкой пилой; разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, скажем, живого кота или кролика и зашивание живота; вырывание жил от паха до стоп; вешание жертв за внутренности… Все, хватит! Дальше не для слабонервных.

Украинские националисты так рьяно взялись за дело, что уже в начале войны даже Гитлер, шокированный докладом об их зверствах, приказал Гиммлеру «навести порядок с этой бандой».

Однако несколько позже, в июле 1942-го, киевская трагедия повторилась в г. Ровно, где украинскими националистами по распоряжению их немецких руководителей было ликвидировано местное еврейское гетто. В нем на тот момент содержалось около 5000 чел. Подобную же «ликвидацию» бандеровцы проводили в городе Дубно, уничтожив там осенью 1942 г. тоже 5000 евреев.

Жестокая спецоперация была осуществлена националистами из ОУН* в 1943 г. Речь о так называемой Волынской резне. По данным расследований, проведенных в Польше, установлено, что только с мая по июль 1943 г. от рук бандеровцев погибло на Волыни до 60 тыс. человек. Некоторые историки определяют количество погибших поляков от 80 тыс. до 150 тыс. Точное их число до сих пор установить не удалось. Звери из ОУН* вырезали целиком хутора, деревни, где жили поляки. По улицам кровь лилась буквально. Действовали отряды т.н. резунов. Один из таких «героев» позже хвастался, что зарезал 1300 чел. Вот что, в частности» написал Тимоти Снайдер, один из историков, занимавшихся изучением этой кровавой трагедии: «…украинские националисты… сжигали дома, стреляли или загоняли внутрь тех, кто пытался бежать, а тех, кого удавалось поймать на улице, убивали серпами и вилами. Костелы, набитые прихожанами, сжигались дотла. Чтобы запугать оставшихся в живых поляков и вынудить их к бегству, бандиты выставляли обезглавленные, распятые, расчлененные тела…».

Была еще белорусская деревня Хатынь с сожженными заживо людьми — 74 взрослых и 75 детей (22 марта 1943 г.), и современная Хатынь — уже на Украине, когда 2 мая 2014 г. необандеровцами было в Одессе сожжено почти 50 чел. Пепел невинно убиенных стучит в наши сердца. И будет стучать до тех пор, пока все убийцы не понесут заслуженное наказание.

Но сегодня Польша и Украина якобы дружат. Естественно, против России «дружат». При этом поляки уже возмущаются наплывом в страну украинских беженцев, которые, что совершенно не исключено, пытаются скрыться, таким образом, от ответственности за преступления в гражданской войне в Донбассе. Не хотелось бы никого пугать, но замечу, что т.н. беженцы не только не забыли, как их предки резали поляков, они это изучали по своим учебникам. И кто им помешает повторить «подвиги» дедов?.. (Поляки, как и остальные европейцы, стали чересчур изнеженными, украинцы закалились в братоубийственной войне…).

Волынская резня — это лишь один из многочисленных эпизодов кровавой истории бандеризма. Напомним еще о таком страшном эпизоде. В Тарнопольском воеводстве возле села Лозовая стараниями бандеровцев после учиненного там погрома на деревьях вдоль проселочной дороги появился транспарант «Дорога к независимой Украине».

На каждом (!) из деревьев было помещено по несколько трупов польских детишек — причем так, чтобы из этих тел образовывалось подобие венка. В Лозовой бандитами из ОУН* было убито около 40 маленьких детей.

Так что «Слава Украине! Героям слава!» — как, повторяя бандеровские лозунги, нередко восклицают сейчас с официальных трибун в США и Евросоюзе. Чем эти холеные дамы и господа, стоящие на вершине власти, отличаются, по русофобской сути своей, от бандеровцев как бывших, так и нынешних? Вопрос, сами понимаете, риторический.

17 марта 1951 г. УПА обратилась с призывом к правительству США оказать помощь украинским «повстанцам» в борьбе против СССР. И что вы думаете? Оказали. В результате борьба с бандеровцами в западных областях Украины затянулась почти на 10 послевоенных лет. По данным на 1953 г., от действий боевиков УПА погибло свыше 30 тыс. советских граждан, в том числе около 6500 военнослужащих, более 2700 представителей власти, без малого тысяча женщин, стариков и детей. Нашими войсками, органами контрразведки и милиции за этот же период было уничтожено около 10 тыс. бандеровцев, а еще 7 тыс. арестовано.

Есть опасность, что процесс денацификации тоже может затянуться. У нынешних бандеровцев были опытные учителя, которые, вернувшись в 1990-х гг. на Украину из ФРГ, Канады, Австралии, США, заняли кресла в Верховной раде и властных кабинетах, получив в руки мощные рычаги воспитания молодого поколения, чем умело и воспользовались. А первому президенту «незалежной» Кравчуку и возвращаться не пришлось: он еще в детстве стал на Ровенщине «юным бандеровцем», как и тысячам его сверстников-галичан…

Но когда бандеровцы только готовились к своим преступлениям, японцы уже массово проливали кровь невинных жертв. В сентябре 1931 г. они начали планомерное завоевание Китая. Таким образом, уже к моменту прихода Адольфа Гитлера в Германии к власти, Япония развязала большую войну.

По количеству людских масс, участвовавших в ней, и зверствах, происходивших в ходе их уничтожения, японцы оставили далеко позади своих союзников по Тройственному пакту — Германию и Италию.

Один характерный пример. В декабре 1937 г. пала столица гоминдановского Китая — Нанкин. Японские солдаты начали практиковать свою популярную политику «трех дочиста»: «выжигай дочиста», «убивай всех дочиста», «грабь дочиста».

Они вывезли из города и закололи штыками 20 тыс. мужчин призывного возраста, чтобы те в будущем «не могли поднять оружие против Японии». Затем оккупанты перешли к уничтожению женщин, стариков, детей. Насиловали, а потом зверски убивали не только взрослых женщин, но и маленьких девочек, а также старух. В декабре 1937 г. японская газета, расписывавшая подвиги армии, с восторгом сообщила о доблестном состязании двух офицеров, поспоривших, кто первым зарубит своим мечом более сотни китайцев. Японцы, как потомственные дуэлянты, запросили дополнительное время. Победил некий самурай Мукаи, зарезавший 106 человек против 105. (Но куда ему до бандеровского «резуна»!).

Всего за шесть недель было убито около 300 тыс. чел., более 20 тыс. женщин изнасиловано. Террор превышал всякое воображение. Даже немецкий консул в официальном докладе описывал поведение японских солдат, как «зверское». Подобную политику в отношении населения оккупированных территорий Япония проводила везде и всегда.

Специфической особенностью японской армии было людоедство. У японцев существовал обряд кимотори — поедание сырой печени убитого врага. В некоторых случаях печень слегка прожаривали. Человеческое мясо, с японской точки зрения, делилось на белую и черную «свинину». Белая – из австралийцев и американцев, черная – из папуасов и азиатов. Белая ценилась больше, считалась более вкусной. Но настоящим деликатесом японские солдаты считали женское мясо… После войны, например, за поедание печени попавших в плен американцев по приговору суда были казнены генерал Татибама, адмирал Мори, майор Матоба, капитан Иси и врач Тераки.

В странах, которые подверглись японской оккупации — это Таиланд, Бирма, Китай, Сингапур, Португальский Тимор, Тихоокеанские острова, Филиппины, Французский Индокитай, Индия, Индонезия, Малайзия, — погибло 23 171 600 человек, из них мирного населения — 19 260 000 чел. И это без учета мнения китайских историков, которые не согласны с цифрой в 7 200 000 жертв среди мирного населения Китая, а говорят о 15, 30 и даже о 45 (!) миллионах, погибших от рук японских военных. Кстати, только Китай, по данным его правительства, в войне с Японией потерял более 35 млн человек. Из них лишь около 4 млн — боевые потери, остальные жертвы — мирное население.

Сегодня не должно быть вопросов по поводу того, почему японцы собирают под свое крыло неких беженцев с Украины. Они пытаются спасти от возмездия наиболее одиозных украинских персонажей, родственных им по преступному духу, и отнюдь не из гуманных соображений.

Спасенные Западом нацистские преступники потом до конца дней работали против СССР. Японцы теперь называют Курильские острова «оккупированными Россией», не исключают удара по Тихоокеанскому побережью и явно жаждут реванша. Бандеровцев русскому языку учить не надо. Вдобавок это уже хорошо подготовленные диверсионные отряды. Для действий на российском Дальнем Востоке. История повторяется таким вот странным образом. И если это все-таки будет фарс, то опять же — фарс кровавый. Но отвечать за злодеяния все равно придется.





