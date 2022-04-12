Корни финансовой кабалы России. Ольга Четверикова
Кандидат исторических наук Ольга Четверикова о корнях финансовой зависимости России от Запада, настоящей роли и миссии олигархов, и том, что сейчас происходит с народной собственностью. Ведущая – Анна Скок.
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Начали “работать”.
Это хорошо.
Вектор проявлять пора.