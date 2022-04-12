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Корни финансовой кабалы России. Ольга Четверикова

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Кандидат исторических наук Ольга Четверикова о корнях финансовой зависимости России от Запада, настоящей роли и миссии олигархов, и том, что сейчас происходит с народной собственностью. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tNalIR7j_Nk
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